نیوزی لینڈ کی اہم ترین آل راؤنڈر کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان

وہ ویمنز ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں سب سے زیادہ رنز بنانے والی کھلاڑی ہیں

اسپورٹس ڈیسک April 24, 2026
نیوزی لینڈ کی مایہ ناز آل راؤنڈر سوزی بیٹس نے ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا۔

کرک انفو کی رپورٹ کے مطابق سوزی بیٹس نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2026 میں انگلینڈ میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائر ہو جائیں گی، یوں ان کا تقریباً 20 سالہ شاندار کیریئر اختتام کو پہنچے گا۔

حال ہی میں انجری سے صحت یاب ہو کر ٹیم میں واپس آنے والی بیٹس آئندہ ہفتے 15 رکنی ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل ہوں گی جس کے بعد وہ ٹیم کے ہمراہ انگلینڈ کے دورے پر روانہ ہوں گی جہاں نیوزی لینڈ کی ٹیم ٹائٹل کا دفاع کرے گی۔

بیٹس کا کہنا ہے کہ وقت کس تیزی سے گزرا، اس کا احساس ہی نہیں ہوا، اور ملک کی نمائندگی ان کے لیے ہمیشہ باعثِ فخر رہی ہے، بس اب آخری ہدف ایک اور ورلڈ کپ جیتنا ہے۔

2006 میں ڈیبیو کرنے والی سوزی بیٹس خواتین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز میں سب سے زیادہ رنز بنانے والی کھلاڑی ہیں جبکہ ون ڈے میں بھی نمایاں مقام رکھتی ہیں۔

وہ 2011 سے تقریباً سات سال تک ٹیم کی قیادت بھی کر چکی ہیں۔

نیوزی لینڈ کی موجودہ کپتان امیلیا کر نے انہیں تاریخ کی عظیم ترین کرکٹرز میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔
متعلقہ

Express News

پی ایس ایل 11: خوش دل شاہ کی جارحانہ بیٹنگ، کراچی کنگز نے قلندرز کو شکست دے دی

Express News

انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ 2026 کے شیڈول کا اعلان

Express News

آئی پی ایل: اسٹیڈیم میں لڑائی، ایک تماشائی نے دوسرے کو اونچائی سے نیچے پھینک دیا

Express News

پی ایس ایل 11 میں محمد رضوان کی ٹیم نے شکستوں کا تسلسل توڑ دیا، پہلی فتح حاصل

Express News

لاس اینجلس اولمپکس کیلیے کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کا آغاز تاریخی پیشرفت ہے، آئی سی سی

Express News

نوجوان فاسٹ بولر علی رضا نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں نیا ریکارڈ بنا ڈالا

