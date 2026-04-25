پی ایس ایل شائقین کیلیے خوشخبری، وزیر اعظم نے بڑا اعلان کردیا

پی ایس ایل کے گیارہویں ایڈیشن کا فائنل 3 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا

اسپورٹس ڈیسک April 25, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے شائقین کے لیے وزیر اعظم نے بڑا اعلان کردیا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین محسن نقوی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ میں نے وزیراعظم شہبازشریف سے تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دینے کی درخواست کی تھی۔

انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم بھی چاہتے تھے کہ فینز کو اجازت ملنی چاہیے۔

محسن نقوی نے کہا کہ وزیر اعظم نے فرنچائز مالکان کی درخواست پر وزیر اعظم نے پی ایس ایل فائنل میں فینز کو اسٹیڈیم آنےکی اجازت دے دی ہے۔

چیئرمین پی سی بی نے فیصلے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔

یاد رہے کہ پی ایس ایل کے گیارہویں ایڈیشن کا فائنل 3 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔
متعلقہ

Express News

پی ایس ایل 11: اسلام آباد یونائیٹڈ نے حیدرآباد کنگز مین کو 8 وکٹوں سے شکست دیدی

Express News

پی ایس ایل: خالی میدان مایوس کن ہیں، تماشائیوں کو آنے کی اجازت دی جائے، اسد عمر

Express News

میراتھن کے بعد ٹیبل ٹینس میں بھی روبوٹ نے انسانوں کو شکست دے دی

Express News

راولپنڈیز ٹیم کے وفد کا ایس ایس یو ہیڈکوارٹرز کا دورہ

Express News

فیفا ورلڈکپ 2026: کیا ایران کی جگہ اٹلی کو شامل کیا جارہا ہے؟

Express News

پی ایس ایل: نسیم شاہ ایک بار پھر انجری کا شکار ہوگئے

