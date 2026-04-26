5 فٹ زمین کے تنازع پر قتل ہونے والے باپ اور دو بیٹوں سمیت 5 افراد کی نماز جنازہ ادا

نماز جنازہ میں سیکڑوں افراد نے شرکت کی

ویب ڈیسک April 26, 2026
بھکر:

بستی چانڈیہ میں معمولی 5 فٹ زمین کے تنازعے نے خونی رخ اختیار کر لیا جس کے نتیجے میں 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔

جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی جہاں دل دہلا دینے والے مناظر دیکھنے میں آئے۔

تفصیلات کے مطابق ایک ہی گھر کے دو نوجوان بھائیوں اور ان کے والد کا جنازہ اٹھنے پر کہرام مچ گیا فضا سوگوار ہو گئی اور ہر آنکھ اشکبار نظر آئی۔

نماز جنازہ میں سیکڑوں افراد نے شرکت کی جبکہ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔

پولیس کے مطابق خونی تصادم دو قریبی رشتہ داروں کے درمیان پیش آیا جس میں ایک فریق کے 4 افراد جبکہ دوسرے فریق کا 1 شخص فائرنگ سے جاں بحق ہوا۔

دوسرے فریق کے نوجوان کی نماز جنازہ علیحدہ طور پر ادا کی گئی۔

تمام جاں بحق افراد کو ان کے آبائی قبرستانوں میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے جبکہ علاقے میں فضا تاحال سوگوار ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں زخمی ہونے والے 3 افراد ڈی ایچ کیو اسپتال بھکر میں زیر علاج ہیں جبکہ مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔
