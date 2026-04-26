ایران-امریکا امن مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے آنے والی امریکی ٹیموں کی مرحلہ وار واپسی جاری

رالپنڈی اور اسلام آباد میں ایران-امریکہ امن مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے تناظر میں سکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے

ویب ڈیسک April 26, 2026
راولپنڈی اور اسلام آباد میں ایران-امریکا امن مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے تناظر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔

ذرائع کے مطابق مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے والی امریکی ایڈوانس ٹیموں کی مرحلہ وار واپسی جاری ہے، ایک ٹیم گزشتہ شب روانہ ہو چکی ہے جبکہ دوسری ٹیم اتوار کی صبح واپس جائے گی، دیگر ٹیمیں بھی بتدریج روانہ ہوں گی۔

ٹیموں کی نقل و حرکت کے دوران جڑواں شہروں میں سخت سکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں، فیض آباد بس ٹرمینل کو مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے اور مختلف روٹس عارضی طور پر بند کیے جا رہے ہیں، جبکہ ٹیموں کی روانگی کے بعد ایکسپریس ہائی وے پر ٹریفک معمول پر آنے کی توقع ہے۔

دوسری جانب عباس عراقچی کے مسقط سمیت دو ممالک کے دورے کے بعد اسلام آباد واپسی بھی متوقع ہے۔

شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی وے اور سری نگر  پر مختلف اوقات میں ڈائیورشنز کے باعث سفر میں تاخیر ہو سکتی ہے۔

اس لیے اضافی وقت رکھیں اور ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کریں، جو شہریوں کی رہنمائی کے لیے سڑکوں پر موجود ہے۔
متعلقہ

Express News

صدر مملکت آصف علی زرداری چین پہنچ گئے

Express News

وزیراعظم کا ایرانی وزیرخارجہ کی روانگی کے بعد صدر پزشکیان سے رابطہ، 50 منٹ گفتگو

Express News

اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کا اہم اعلان

Express News

یورپی یونین کراچی میں پانی کی فراہمی، سیلاب متاثرین کیلئے قرض دے گی

Express News

سندھ حکومت کا کراچی کے وکلا کیلیے ریڈ بس سروس شروع کرنے کا فیصلہ

Express News

بازار کیلیے جانے والی لڑکی اغوا، ساری رات جنسی زیادتی کا انکشاف

