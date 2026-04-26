ایران-امریکا امن مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے آنے والی امریکی ٹیموں کی مرحلہ وار واپسی جاری

راولپنڈی اور اسلام آباد میں ایران-امریکا امن مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے تناظر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔
ذرائع کے مطابق مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے والی امریکی ایڈوانس ٹیموں کی مرحلہ وار واپسی جاری ہے، ایک ٹیم گزشتہ شب روانہ ہو چکی ہے جبکہ دوسری ٹیم اتوار کی صبح واپس جائے گی، دیگر ٹیمیں بھی بتدریج روانہ ہوں گی۔
ٹیموں کی نقل و حرکت کے دوران جڑواں شہروں میں سخت سکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں، فیض آباد بس ٹرمینل کو مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے اور مختلف روٹس عارضی طور پر بند کیے جا رہے ہیں، جبکہ ٹیموں کی روانگی کے بعد ایکسپریس ہائی وے پر ٹریفک معمول پر آنے کی توقع ہے۔
دوسری جانب عباس عراقچی کے مسقط سمیت دو ممالک کے دورے کے بعد اسلام آباد واپسی بھی متوقع ہے۔
شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی وے اور سری نگر پر مختلف اوقات میں ڈائیورشنز کے باعث سفر میں تاخیر ہو سکتی ہے۔
اس لیے اضافی وقت رکھیں اور ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کریں، جو شہریوں کی رہنمائی کے لیے سڑکوں پر موجود ہے۔