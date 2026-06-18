کراچی: پین نما اشیا پھٹنے سے نوجوان  کے زخمی ہونے کے واقعے کا ڈراپ سین

زخمی نوجوان نے پولیس کو اپنے بیان میں بتایا کہ وہ نجی اسٹور میں سلیز مین ہے

ویب ڈیسک June 18, 2026
facebook whatsup

کراچی میں ملیر ڈیری فارم کے قریب پین نما اشیا پھٹنے سے نوجوان  کے زخمی ہونے کےواقعے کا ڈراپ سین ہوگیا، زخمی نوجوان کا ویڈیو بیان سامنے آگیا، زخمی نوجوان نے بتایا کہ ہاتھ میں پین بم نہیں بلکہ پٹاخہ بم پھٹا تھا، کزن کے کہنے سے اس نے غلط بیانی کی، بہن کی سالگرہ تھی جسے خوش کرنے کے لیے پٹاخہ بم خریدارتھا۔

زخمی نوجوان عبدالسیمع نے دوران تفتیش سچ سچ بتا دیا زخمی نوجوان نے پولیس کو اپنے بیان میں بتایا کہ وہ نجی اسٹور میں سلیز مین ہے زخمی نوجوان نے بتایا کہ 17 مئی کو بڑی بہن کی سالگرہ تھی اور رات ساڑھے 12 بجے نجی اسٹور سے ڈیوٹی ختم کرنے بعد گھرجاکر اپنے کزن کو اٹھایا بڑی بہن ملیرڈیری فارم کے قریب رہائش پذیر ہے۔

میں کزن کے ہمراہ کیک لینے گیا لیکن ہمیں کیک نہیں ملا کزن نے کہا پٹاخے خرید لیتے ہیں تھوڑی خوشی ہوجائے گی ہم ٹنکی مارکیٹ گئے اور دکاندار کو کہا وہ پٹاخہ دے دو جو آسمان میں جا کر پھٹا ہے لیکن دکاندار نے ہمیں غلط پٹاخہ دے دیا ہم نے جیسے ہی پٹاخہ چلایا پٹاخہ ہاتھ میں ہی پھٹ گیا۔

پٹاخہ بم بہن کے گھر کے باہر ہاتھ میں پھٹا ، پٹاخہ بم ہاتھ میں پھٹنے کے بعد کزن مجھے کھوکھرا پار نمبر2 میں واقع سندھ گورئمنٹ اسپتال لیکر پہنچا لیکن اسپتال کے عملے نے ہمیں ہاتھ تک نہیں لگایا اور کہا یہ ہمارا کیس نہیں ہے اورجناح اسپتال کا لیٹر بنا کر دے دیا۔

اس کے بعد ہم سول اسپتال پہنچے اورسول اسپتال میں فوری طبی امداد فراہم کی اورکہا کہ 2 دن کے بعد آپریشن ہو گا ورنہ پرائیوٹ آپریٹ کروالو، پھرمجھے گھر لایا گیا اور اس کے بعد پرائیوٹ اسپتال لے گئے۔

کزن سمیر نے کہا تھا کہ سب یہ بتانا کہ پین بم پھٹا ہے تاکہ کوئی زیادہ پریشانی نہ ہو، پولیس نے زخمی نوجوان کے ہاتھ میں پٹاخہ بم پھٹنے کی ویڈیو بھی حاصل کرلی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وفاقی وزیر کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیتموں میں کمی کا عندیہ، اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل

Express News

عوام کو سہولیت دینا ہے ترجیح ہے، وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس

Express News

’ سی سی ڈی اہلکاروں نے اندھا دھند فائرنگ کرکے آسٹریلوی خاندان کو دانستہ نشانہ بنایا ‘

Express News

کراچی میں بھاری جرمانوں کیخلاف ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، شہری شدید مشکلات کا شکار

Express News

وفاقی وزیر بحری امور کا کاروباری برادری کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان

Express News

اسلام آباد؛ شوہر نے اپنی سابقہ بیوی اور ساس کو قتل کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو