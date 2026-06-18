سونے کی قیمت میں مسلسل اضافے کے بعد کمی، فی تولہ نرخ کیا ہوگئے؟

عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 23ڈالر کی کمی سے 4ہزار 305ڈالر کی سطح پر آگئی

ویب ڈیسک June 18, 2026
facebook whatsup
کراچی:

عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی ہے۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 23ڈالر کی کمی سے 4ہزار 305ڈالر کی سطح پر آگئی۔

عالمی مارکیٹ میں کمی سے مقامی صرافہ مارکیٹ میں بھی فی تولہ سونے کی قیمت 2300 روپے کی کمی سے 4لاکھ 52ہزار 936روپے کی سطح پر آگئی جبکہ فی دس گرام سونے کی قیمت 2070روپے گھٹ کر 3لاکھ 87 ہزار 615روپے کی سطح پر آگئی۔

اسی طرح، فی تولہ چاندی کی قیمت 144 روپے کی کمی سے 7ہزار 359 روپے اور فی دس گرام چاندی کی قیمت بھی 123روپے کی کمی سے 6ہزار 268روپے کی سطح پر آگئی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وفاقی وزیر کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیتموں میں کمی کا عندیہ، اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل

Express News

کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس مئی 2026 میں نمایاں حد تک کم

Express News

گلگت بلتستان؛ حکومت کا غذر میں معاشی ترقی کے فروغ کیلئے ٹراؤٹ فارمنگ کا منصوبہ شروع

Express News

تاجروں کیلیے متعارف کرائی گئی ٹیکس اسکیم ایمنسٹی نہیں، حکومت کی وضاحت

Express News

خیبرپختونخوا میں سال کا بجٹ پیش کرنے کی تجویز، ناراض اراکین کا اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ

Express News

سندھ کے بجٹ میں کراچی کیلیے 100 ارب 19 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو