دنیا بھر میں مقبول ویڈیو گیم سیریز گرینڈ تھیفٹ آٹو (GTA) کے نئے ورژن GTA 6 کے منتظر شائقین کے لیے بڑی خبر سامنے آگئی ہے، کیونکہ اس انتہائی متوقع گیم کی پیشگی فروخت کا آغاز جلد ہونے جا رہا ہے۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی گیم ساز کمپنی راک اسٹار گیمز نے اعلان کیا ہے کہ جی ٹی اے 6 کے پری آرڈرز 25 جون سے شروع کر دیے جائیں گے۔ صارفین ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے علاوہ منتخب ریٹیل اسٹورز سے بھی اس گیم کی پیشگی بکنگ کر سکیں گے۔
کمپنی نے فی الحال گیم کی قیمت کے بارے میں کوئی حتمی اعلان نہیں کیا، تاہم گیمنگ ماہرین کا اندازہ ہے کہ جی ٹی اے 6 کی قیمت تقریباً 80 امریکی ڈالرز تک ہو سکتی ہے۔
راک اسٹار گیمز کے مطابق یہ گیم دو مرتبہ تاخیر کے بعد اب 19 نومبر کو ریلیز کی جائے گی۔ شائقین اس گیم کا طویل عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مشہور سیریز کے آخری بڑے گیم GTA 5 کے 13 سال سے زائد عرصے بعد سامنے آ رہا ہے۔
جی ٹی اے 5 تاریخ کے دوسرے سب سے زیادہ فروخت ہونے والے ویڈیو گیمز میں شامل ہے، جس کے بعد نئے ورژن سے بھی گیمنگ انڈسٹری میں نئے ریکارڈز قائم ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔
واضح رہے کہ گرینڈ تھیفٹ آٹو سیریز ماضی میں بھی تنازعات کا شکار رہی ہے۔ اس گیم پر کئی بار الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ اس میں تشدد اور جرائم پر مبنی مواد موجود ہے، جو بعض ناقدین کے مطابق کھلاڑیوں کے رویوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تاہم دنیا بھر میں اس کے کروڑوں مداح اس کی کہانی، گیم پلے اور کھلی دنیا پر مبنی انداز کو پسند کرتے ہیں۔