قومی اسمبلی اجلاس: لیگی کی رکن نوشین افتخار نے اپوزیشن ارکان کو "بھوت" قرار دے دیا

بجٹ اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے سیدہ نوشین افتخار نے کہا کہ انہوں نے سنا تھا کہ "لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے"

ویب ڈیسک June 19, 2026
facebook whatsup

قومی اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ (ن) کی رکن قومی اسمبلی سیدہ نوشین افتخار نے اپوزیشن ارکان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں "بھوت" قرار دے دیا۔

بجٹ اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے سیدہ نوشین افتخار نے کہا کہ انہوں نے سنا تھا کہ "لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے"، تاہم ایوان میں آ کر معلوم ہوا کہ یہ بھوت ان کی ساتھ والی نشستوں پر بیٹھے ہیں۔

انہوں نے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نو مئی کے واقعات میں ان کا کردار رہا اور انہوں نے عالمی مالیاتی فنڈ کے پروگرام کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔

انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ارکان کو اپنے سزا یافتہ بانی کی فکر ہے جبکہ پاکستان کے مفادات کی کوئی فکر نہیں۔ سیدہ نوشین افتخار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعت عوامی مقبولیت کے دعوے کرتی ہے، لیکن ڈسکہ کے عوام نے انہیں تین مرتبہ انتخابی میدان میں شکست دی ہے۔

ان کے خطاب کے دوران حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان نعرے بازی اور جملوں کا تبادلہ بھی دیکھنے میں آیا، جبکہ بجٹ پر بحث کا سلسلہ جاری رہا۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں موسم ابر آلود، ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان

Express News

وزیر اعظم آئندہ 48 گھنٹوں میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے، اہم فیصلوں کا امکان

Express News

وزیر اعظم نے آج پیٹرول کی قیمت میں کمی کرنے کا اعلان کردیا

Express News

کراچی پورٹ نے کنٹینر ہینڈلنگ کا نیا قومی ریکارڈ قائم کر دیا

Express News

چیئرمین پی آئی اے بورڈ آف ڈائریکٹرز اسلم آر خان انتقال کرگئے

Express News

پشاور: مالی سال 2026/27 بجٹ کی منظوری کےلیے خیبرپختونخوا کابینہ کا اجلاس جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو