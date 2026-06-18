حکومت نے پیٹرول پر لیوی کی شرح بھی کم کردی، اطلاق فوری ہوگا

نوٹیفکیشن کے مطابق لیوی کی نئی شرح 20 جون 2026 سے نافذ العمل ہوگی

ارشاد انصاری June 18, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر عائد پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی شرح میں ردوبدل کر دیا۔

وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی نئی شرح کا نوٹیفکیشن جاری کردیا اور لیوی کی نئی شرح 20 جون 2026 سے نافذ العمل ہوگی۔

نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول پر ڈیولپمنٹ لیوی  40.49 روپے فی لیٹر کم کردی گئی ہے، جس کے بعد پیٹرول پر ریٹیل فروخت کے لیے پیٹرولیم لیوی 106.74روپے فی لیٹر سے کم کرکے 66.25 روپے فی لیٹر مقرر کردی گئی ہے۔

حکومت نے ہائی اسپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 19.71روپے فی لیٹر بڑھا دی ہے اورریٹیل آؤٹ لیٹس کے ذریعے فروخت کے لیے پٹرولیم لیوی 53.26 روپے سے بڑھا کر72.97 روپے فی لیٹر مقرر کردی گئی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی کمی کردی

Express News

حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان

اسی طرح ہائی آکٹین(ایچ او بی سی) پرپٹرولیم لیوی میں 214.49روپے فی لیٹر کمی کردی ہے، جس کے نتیجے میں ریٹیل سطح پر پیٹرولیم لیوی 305.74 روپے فی لیٹر سے کم ہو کر 91.25 روپے فی لیٹر کی سطح پر آگئی ہے۔

واضح رہے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کردی ہے، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 74 روپے 28 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے 31 پیسے کم کردیے گئے ہیں۔

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 299 روپے 50 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 311 روپے 47 پیسے مقرر کی گئی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

خیبرپختونخوا کا 50 ارب روپے سے زائد خسارے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا

Express News

قائمہ کمیٹی، غیر رجسٹرڈ دکانوں، کاروباروں اور سوشل میڈیا سے حاصل آمدن پر 5 فی صد ٹیکس منظور

Express News

قائمہ کمیٹی، غیر رجسٹرڈ دکانوں، کاروباروں اور سوشل میڈیا سے حاصل آمدن پر 5 فی صد ٹیکس منظور

Express News

خیبرپختونخوا کا خسارے کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ

Express News

کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کا ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان

Express News

سوشل میڈیا آمدن پر ٹیکس، قومی اسمبلی خزانہ کمیٹی نے بھی منظوری دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو