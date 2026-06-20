بیوی کو ذبح کرکے لاش قبرستان میں پھینکنے والا ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا

گرفتاری کے لیے چھاپے کے دوران ملزم نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ کردی

ویب ڈیسک June 20, 2026
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مٹہ کے علاقے میں اپنی بیوی کو ذبح کر کے لاش قبرستان میں پھینکنے والا ملزم پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہو گیا۔

ترجمان سوات پولیس کے مطابق ملزم سیف الملوک ولد لاہور، ساکن وردگ مٹہ، مقدمہ علت نمبر 132، جرم 302، مورخہ 13 جون 2026 میں تھانہ چپریال پولیس کو مطلوب تھا۔

مخبر کی اطلاع پر ایس ایچ او چپریال نے پولیس ٹیم کے ہمراہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تو گرفتاری دینے کے بجائے ملزم نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی۔

ملزم کی جانب سے فائرنگ میں دفاعِ خود اختیاری کے تحت پولیس کی جوابی فائرنگ سے ملزم موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔

پولیس نے قانونی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے لاش کو تحویل میں لے لیا ہے۔
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