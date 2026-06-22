پاکستان سے اظہارِ تشکر؛ ایرانی صدر کل ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے

اہم ملاقاتوں اور مصروفیات کے بعد ایرانی صدر کل شام ہی کو واپس روانہ ہوں گے، ذرائع

ویب ڈیسک June 22, 2026
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(فوٹو: فائل)
اسلام آباد:

پاکستان سے اظہار تشکر کے لیے ایرانی صدر کل بروز منگل ایک روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔

ذرائع کے مطابق ایرانی صدر کل صبح پاکستان پہنچیں گے اور مختلف مصروفیات کے بعد شام کو واپس ایران روانہ ہو جائیں گے۔

ذرائع نے مزید بتایا کہ ایرانی صدر کا یہ دورہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان حالیہ صورتحال میں پاکستان کے کردار کے تناظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دورے کے دوران دوطرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔

ذرائع کے مطابق ایران۔امریکا جنگ کے دوران پاکستان کی جانب سے ادا کیے گئے کردار اور سفارتی کوششوں پر اظہارِ تشکر کے لیے ایرانی صدر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔

ایرانی صدر کے دورے کے سلسلے میں متعلقہ حکام کی جانب سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں جبکہ اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
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