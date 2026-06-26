کیا آپ ’عقابی نظر‘ رکھتے ہیں؟ اس تصویر میں چھپا ’انسان‘ ڈھونڈ کر دکھائیں!

انٹرنیٹ کی دنیا میں آئے دن ایسی تصاویر وائرل ہوتی رہتی ہیں جو انسانی دماغ کو چکرا کر رکھ دیتی ہیں۔
ان تصویری پہیلیوں کو انگریزی میں ’آپٹیکل الیوژن‘ یعنی نظر کا دھوکا کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں لیکن ہمارا دماغ انہیں سمجھنے میں وقت لیتا ہے۔
آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی ہی تصویر لے کر آئے ہیں جس نے سوشل میڈیا پر دھوم مچائی ہوئی ہے۔
ماہرینِ نفسیات کا کہنا ہے کہ ایسی پہیلیوں کو حل کرنے سے نہ صرف انسان کی مشاہداتی صلاحیتیں تیز ہوتی ہیں، بلکہ یہ آپ کے آئی کیو لیول کو بھی جانچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہیں۔
اس وقت انٹرنیٹ پر موجود ایک گھنے جنگل کی تصویر نے لاکھوں صارفین کو سر پکڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بظاہر تو یہ صرف درختوں، پتوں اور گھاس پھوس کا ایک خوبصورت منظر معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔
اس تصویر میں ایک شکاری یا انسان بہت ہی مہارت کے ساتھ چھپا ہوا ہے، جو خود کو جنگل کے ماحول میں اس طرح ضم کر چکا ہے کہ پہلی نظر میں اسے دیکھنا ناممکن ہے۔
سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صرف 18 سیکنڈ میں اس انسان کو تلاش کرنے والے لوگ غیر معمولی ذہانت کے مالک ہیں اور ان کی فوکس کرنے کی صلاحیت عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔
اس تصویر کو اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں غور سے دیکھیں۔ پودوں کی شاخوں، درختوں کے تنوں اور زمین پر پڑی جھاڑیوں پر توجہ دیں۔ اکثر لوگ تصویر کے بالکل درمیان میں دیکھنے کی غلطی کرتے ہیں، لیکن سسپنس کا جواب اتنا سیدھا نہیں ہوتا۔
15 سیکنڈ گزر چکے ہیں! کیا آپ کو کچھ نظر آیا؟
اگر آپ ابھی تک ناکام رہے ہیں تو مایوس نہ ہوں، تصویر کو تھوڑا دور کر کے یا آنکھیں تھوڑی سی بند کر کے دیکھنے کی کوشش کریں۔
اگر آپ اب بھی الجھن کا شکار ہیں تو ہم آپ کی مشکل کچھ آسان کر دیتے ہیں۔ تصویر میں موجود کسی واضح چہرے کو تلاش کرنے کے بجائے، درختوں کی شاخوں اور پتوں کے درمیانی فاصلے کو غور سے دیکھیں۔
کیا وہاں کسی انسانی جسم کا خاکہ یا ’آؤٹ لائن‘ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟
یقیناً اب تک بہت سے تیز دماغ صارفین نے اس پہیلی کو حل کر لیا ہوگا، لیکن اگر آپ اب بھی ناکام ہیں تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ 99 فیصد لوگ پہلی بار میں اسے نہیں ڈھونڈ پاتے۔
دراصل یہ تصویر کوئی عام تصویر نہیں بلکہ ایک پینٹنگ ہے جہاں درختوں کے تنے اور پتوں کو اس مہارت سے ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ مل کر ایک بڑے انسانی چہرے یا انسانی جسم کے خاکے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔
اگر آپ تصویر کے بالکل دائیں جانب جھکی ہوئی شاخوں اور بائیں طرف کے تنے کے ملاپ کو دیکھیں، تو وہ ایک بیٹھے ہوئے انسان کا روپ دھارتے نظر آئیں گے۔
سچ سچ بتائیے، کیا آپ ہمارے اشارے سے پہلے اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تھے یا آپ کو بھی جواب دیکھنے کے لیے آخر تک پڑھنا پڑا؟