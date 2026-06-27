فیفا ورلڈ کپ: سینیگال نے عراق کو 5-0 سے شکست دے کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا

اس فتح کے ساتھ سینیگال فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں ایک ہی میچ میں پانچ گول کرنے والی پہلی افریقی ٹیم بن گئی

ویب ڈیسک June 27, 2026
facebook whatsup

فیفا ورلڈ کپ 2026 میں سینیگال نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے عراق کو 5-0  سے شکست دے کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔

ٹورنٹو میں کھیلے گئے گروپ آئی کے میچ میں سینیگال نے آغاز سے ہی مکمل برتری قائم رکھی۔ حبیب دیارا نے چوتھے منٹ میں پہلا گول کر کے ٹیم کو برتری دلائی، جبکہ پاپ گیے نے دو گول اسکور کیے۔

 اس کے علاوہ اسماعیلا سار اور ایلیمان ندیائے نے ایک، ایک گول کر کے کامیابی کو یادگار بنا دیا۔

اس فتح کے ساتھ سینیگال فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں ایک ہی میچ میں پانچ گول کرنے والی پہلی افریقی ٹیم بن گئی۔

عراق کے خلاف اس بڑی کامیابی کے بعد سینیگال کی ناک آؤٹ مرحلے میں رسائی کی امیدیں بھی برقرار ہیں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پرو ہاکی لیگ؛ 14 میچز ہارنے والی پاکستان ٹیم کا آج دوبارہ بھارت سے میچ ہوگا

Express News

کیوی اوپنرز کی انگلینڈ کے خلاف 317 رنز کی بڑی شراکت داری

Express News

فیفا ورلڈ کپ: ترکیہ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد امریکا کو آخری لمحات میں شکست دیدی

Express News

فیفا ورلڈ کپ کا بڑا اپ سیٹ، ایکواڈور نے جرمنی کو شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی

Express News

فیفا ورلڈ کپ، آئیوری کوسٹ نے کوراکاؤ کو شکست دے کر پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا

Express News

فیفا انڈر 15 ورلڈ کپ 2026 میں روسی فٹبال ٹیم کیلیے 4 سال بعد شرکت کے دروازے کھل گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو