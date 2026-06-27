ایف آئی ایچ پرو ہاکی لیگ میں بھارت نے پاکستان کو یکطرفہ مقابلے کے بعد 1-7 سے شکست دے دی۔
لندن میں کھیلے گئے میچ کے پہلے کوارٹر میں پاکستان نے ابوبکر کے گول کی بدولت برتری حاصل کی، تاہم اس کے بعد بھارتی ٹیم نے شاندار کم بیک کرتے ہوئے مسلسل سات گول داغ دیے اور گرین شرٹس کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہ دیا۔
پاکستان کی جانب سے میچ کا واحد گول ابوبکر نے اسکور کیا، جبکہ بھارت نے جارحانہ کھیل پیش کرتے ہوئے مقررہ وقت کے اختتام پر 7-1 سے کامیابی اپنے نام کرلی۔
یہ ایف آئی ایچ پرو ہاکی لیگ میں پاکستان کی مسلسل 15ویں شکست ہے۔
واضح رہے کہ پاکستان اپنا پرو لیگ کا آخری میچ آج انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا۔