ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اہم مذاکرات کے لیے بغداد کا ہنگامی دورہ

ایرانی وزیر خارجہ نے ٹیلیگرام پر جاری اپنے پیغام میں بتایا کہ وہ بغداد میں عراق کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے

ویب ڈیسک June 28, 2026
facebook whatsup

ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سرکاری دورے پر عراق کے دارالحکومت بغداد روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ عراقی قیادت کے ساتھ دوطرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی اور مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر اہم مذاکرات کریں گے۔

ایرانی وزیر خارجہ نے ٹیلیگرام پر جاری اپنے پیغام میں بتایا کہ وہ بغداد میں عراق کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے علاوہ خطے میں جاری سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلۂ خیال کیا جائے گا۔

رپورٹس کے مطابق حالیہ علاقائی کشیدگی، ایران اور امریکا کے درمیان جاری سفارتی رابطوں، خلیجی سلامتی، عراق کی داخلی صورتحال اور خطے میں استحکام کے لیے مشترکہ تعاون بھی مذاکرات کے اہم نکات میں شامل ہونے کا امکان ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

ایرانی حملوں کے بعد بحرین کا اقوام متحدہ سے ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ

Express News

ایران کے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے، 8 اہم تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ

Express News

آبنائے ہرمز کے قریب ایران پر امریکی حملے کی ویڈیو جاری، 10 فوجی اہداف تباہ کرنے کا دعویٰ

تجزیہ کاروں کے مطابق ایران اور عراق کے درمیان قریبی سفارتی روابط خطے کی موجودہ صورتحال میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک مختلف علاقائی اور سیکیورٹی معاملات پر مسلسل مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں۔

یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مشرقِ وسطیٰ میں حالیہ کشیدگی، جنگ بندی کی کوششوں اور سفارتی سرگرمیوں نے خطے کی سیاسی صورتحال کو مزید حساس بنا دیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کویت کا ایران پر بڑا الزام، مسلسل حملوں کو خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا

Express News

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اہم مذاکرات کے لیے بغداد کا ہنگامی دورہ

Express News

ایرانی حملوں کے بعد بحرین کا اقوام متحدہ سے ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ

Express News

غزہ کے محفوظ زون پر اسرائیلی ڈرون حملہ، 15 سالہ لڑکی اور اس کا بھائی شہید

Express News

ایران کا امریکا پر جنگ بندی معاہدہ توڑنے کا الزام، امریکی حملوں کو ’وحشیانہ جارحیت‘ قرار دے دیا

Express News

ایران کے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے، 8 اہم تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو