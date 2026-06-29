چین کے صوبے سیچوان میں زلزلے کے شدید جھٹکے، خوف و ہراس پھیل گیا

بیجنگ: چین کے جنوب مغربی صوبے سیچوان میں 5.2 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے باعث مختلف علاقوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور شہری احتیاطاً گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے۔
جرمن ریسرچ سینٹر فار جیو سائنسز کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.2 ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کی گہرائی تقریباً 10 کلومیٹر تھی، جس کے باعث جھٹکے سطح زمین پر واضح طور پر محسوس کیے گئے۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق زلزلے کے فوری بعد کسی جانی یا مالی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی۔ تاہم مقامی حکام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور متاثرہ علاقوں میں امدادی و نگرانی کی سرگرمیاں جاری ہیں۔
سیچوان کا صوبہ زلزلہ خیز علاقوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں ماضی میں بھی کئی طاقتور زلزلے آ چکے ہیں۔ اسی وجہ سے مقامی انتظامیہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔
حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سرکاری ہدایات پر عمل کریں، افواہوں سے گریز کریں اور آفٹر شاکس کی صورت میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔