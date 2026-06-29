ٹرینوں کے کرایوں میں کمی ہوگی یا نہیں؟ وزیر ریلوے کا اہم بیان سامنے آگیا

ریلوے کی 178 سالہ تاریخ میں پہلی بار 115 ارب روپے کے ریونیو ہدف کو حاصل کر لیا گیا ہے، حنیف عباسی

ویب ڈیسک June 29, 2026
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راولپنڈی:

پیٹرول اور ڈیزل کی واضح کمی کے بعد ملک میں ٹرینوں کے کرایوں میں بھی کمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تاہم تاحال اس حوالے سے کوئی پیشرفت سامنے نہیں آئی۔

ریلوے لوکو شیڈ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر حنیف عباسی نے اس حوالے سے واضح کیا کہ وزیراعظم کی ہدایت پر مسافر اور فریٹ ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ نہیں کیا گیا، جبکہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود کرایوں میں کمی فی الحال ممکن نہیں۔

انہوں نے کہا کہ فریٹ سروس میں 32 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، حالانکہ ایران اور اسرائیل کی کشیدگی کے باعث فریٹ سرگرمیاں متاثر رہیں۔

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حنیف عباسی نے بتایا کہ 6 جولائی تک ریلوے اپنا ریونیو ہدف مکمل کر لے گی اور ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ 100 ارب روپے سے زائد ریونیو حاصل کیا جا رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے میں اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے، جبکہ ریلوے کی 178 سالہ تاریخ میں پہلی بار 115 ارب روپے کے ریونیو ہدف کو حاصل کر لیا گیا ہے۔

وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے واضح کیا کہ ریلوے میں کارکردگی کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے اور ناقص کارکردگی دکھانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔
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