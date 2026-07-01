ایس ای سی پی نے ملک کا پہلا ای ایس جی میوچل فنڈز فریم ورک جاری کردیا

نئے فریم ورک کے تحت ایسیٹ مینجمنٹ کمپنیاں ای ایس جی میوچل فنڈز متعارف کراسکیں گی

اسٹاف رپورٹر July 01, 2026
facebook whatsup

پاکستان نے پائیدار سرمایہ کاری کی عالمی منڈی میں اہم پیشرفت کرلی ہے جسکے تحت سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے ملک کا پہلا ای ایس جی میوچل فنڈز فریم ورک جاری کردیا ہے۔

اس نئے فریم ورک کے تحت ایسیٹ مینجمنٹ کمپنیاں ای ایس جی میوچل فنڈز متعارف کراسکیں گی، ایس ای سی پی کے مطابق فریم ورک پاکستانی کمپنیوں کو بہتر ای ایس جی معیار اپنانے کی ترغیب دے گا۔

ای ایس جی میوچل فنڈز ماحول، سماجی ذمہ داری ، بہتر گورننس پر عمل کرنے والی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کریں گے جبکہ ایکویٹی ای ایس جی فنڈز پی ایس ایکس سسٹین ایبلٹی انڈیکس میں شامل کمپنیوں میں سرمایہ کاری کریں گے۔

ایس ای سی پی کے مطابق ڈیٹ ای ایس جی فنڈز گرین، سوشل اور سسٹین ایبلٹی لنکڈ قرضہ جاتی آلات میں سرمایہ کاری کریں گے، نئے ضوابط کے تحت ای ایس جی فنڈز کے کم از کم 50 فیصد اثاثے ای ایس جی سرمایہ کاری میں رکھنا لازم ہوگا۔

فریم ورک گرین واشنگ کی روک تھام اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو فروغ دینے کا باعث بنے گا۔ ای ایس جی میوچل فنڈز فریم ورک، ایس ای سی پی کے پائیدار مالیاتی اصلاحاتی ایجنڈے کا اہم سنگ میل ہے۔

ای ایس جی ڈسکلوژر گائیڈ لائنز، آئی ایف آر ایس سسٹین ایبلٹی اسٹینڈرڈز، ای ایس جی سسٹین پلیٹ فارم اور پاکستان گرین ٹیکسانومی پہلے متعارف ہوچکی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی؛ جائیداد کے تنازع پر بیٹے نے دوست کے ساتھ مل کر باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا

Express News

ناران؛ دریائے کنہار میں ٹک ٹاک بنانے کا شوق سیاحوں کو مہنگا پڑ گیا، ویڈیو وائرل

Express News

چترال لوئر میں شدید بارش، ندی نالوں میں طغیانی، متعدد علاقوں میں نقصان

Express News

حکومت قابلِ تجدید توانائی، ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کا خیرمقدم کرتی ہے، وزیر تجارت

Express News

مون سون ہوائیں ملک میں داخل، کراچی میں بھی بارش کی پیشگوئی

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی سے پشاور پریس کلب کے وفد کی ملاقات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو