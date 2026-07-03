کراچی، شہر میں دو پولیس مقابلے، دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

کراچی:
شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس کے مبینہ مقابلوں کے دوران دو ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ دونوں کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔
پولیس کے مطابق پہلا مبینہ مقابلہ پیرآباد تھانے کی حدود میں میانوالی کالونی کے علاقے میں پیش آیا جہاں فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک مبینہ ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔
زخمی ملزم کو فوری طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی شناخت محمد حسین کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔
دوسرا مبینہ مقابلہ اجمیر نگری تھانے کی حدود میں نارتھ کراچی کے رحمانیہ موڑ کے قریب ہوا جہاں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک اور مبینہ ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔
ایدھی حکام کے مطابق زخمی ملزم کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی شناخت 24 سالہ جنید کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے اس کے قبضے سے بھی اسلحہ برآمد کر لیا۔