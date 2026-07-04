کراچی کے علاقے کورنگی صنعتی ایریا میں پولیس کے ہاتھوں مبینہ فائرنگ کے تبادلے میں مارا جانے والا ڈاکو کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں نوجوان کو موٹر سائیکل چھیننے کے دوران مزاحمت پر قتل کرنے کی واردات میں ملوث نکلا۔
ایس ایچ او حکم داد نے بتایا رواں ماہ یکم جولائی کو دوران ڈکیتی ایک افسوس ناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں نوجوان عباس کو مسلح ڈاکوؤں ںے موٹر سائیکل چھیننے کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اور اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی تھی۔
انہوں نے بتایا کہ واردات کے بعد ڈسٹرکٹ کورنگی پولیس واردات میں ملوث ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہی تھی کہ جمعے کی شب پولیس نے موٹر سائیکل سوار 2 مشتبہ افراد کو رکنے کا اشارہ کیا تو ایک ملزم نے پولیس پر فائرنگ کر دی تاہم پولیس پارٹی کی جوابی فائرنگ میں ایک ملزم مارا گیا۔
ایس ایچ او نے بتایا کہ فائرنگ کے تبادلے کے دوران مارے گئے ملزم کا ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہوگیا جس کی تلاش جاری ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ملزم کی شناخت تلاش ڈیوائس کی مدد سے اسد ولد شریف کے نام سے کی گئی جو ڈکیتی، غیر قانونی اسلحہ برآمدگی اور پولیس مقابلے سمیت دیگر جرائم کی وارداتوں میں مطلوب اور ملوث رہا ہے اور اس کا کریمنل ریکارڈ بھی پولیس نے حاصل کرلیا ہے۔
حکم داد نے بتایا کہ ہلاک ملزم اسد کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں نوجوان عباس کے قتل میں ملوث تھا جس کی وہ موٹر سائیکل چھین رہے تھے جبکہ ملزم کے قبضے سے 30 بور پستول، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے۔