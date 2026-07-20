ازبکستان کے نائب وزیراعظم آج پاکستان پہنچیں گے، ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے میں بڑی پیش رفت متوقع

دورے کے دوران تجارت، سرمایہ کاری، ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس اور علاقائی روابط کے فروغ سے متعلق تفصیلی بات چیت ہو گی۔

ویب ڈیسک July 20, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

ازبکستان کے نائب وزیراعظم جمشید خوجائیف آج رات اسلام آباد پہنچیں گے جہاں وہ 20 اور 21 جولائی کو پاکستان کے دو روزہ سرکاری دورے پر اہم ملاقاتیں کریں گے۔

دورے کے دوران پاکستان اور ازبکستان کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں دونوں ممالک کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے میں توسیع اور ترامیم سے متعلق پروٹوکول پر دستخط بھی متوقع ہیں۔

مجوزہ معاہدے کے تحت چین کوریڈور کو اضافی تجارتی راستے کے طور پر شامل کیا جائے گا تاکہ خطے کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان سامان کی بلا تعطل نقل و حمل جاری رکھی جا سکے۔

اس انتظام کے تحت پاکستان، ازبکستان سمیت وسطی ایشیائی ریاستوں کے لیے چین کے راستے تجارتی رسائی حاصل کرے گا، جبکہ ازبکستان کو پاکستانی بندرگاہوں تک رسائی کی سہولت بھی برقرار رہے گی۔

دورے کے دوران تجارت، سرمایہ کاری، ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس اور علاقائی روابط کے فروغ سے متعلق تفصیلی بات چیت بھی ہو گی۔ اس موقع پر پاکستان اور ازبکستان کے درمیان پانچ سالہ تجارتی و اقتصادی تعاون کے روڈ میپ پر بھی پیش رفت متوقع ہے۔

دورے کے دوران بزنس ٹو بزنس(بی ٹو بی) فورم بھی منعقد کیا جائے گا جس میں ازبکستان کی 100 سے زائد کمپنیوں کے نمائندوں کی شرکت متوقع ہے۔
 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ طالبہ کو راہ چلتے غیر اخلاقی حرکات کرکے ہراساں کرنے میں ملوث ملزم گرفتار

Express News

گروپ کیپٹن شہید عاصم طارق قتل کیس؛ ملزم کی شناخت ہوگئی، جسمانی ریمانڈ منظور

Express News

لاہور ہائیکورٹ: غیر ملکی خواتین زیادتی کیس میں رضا ڈار کے شریک ملزم کی بازیابی کی درخواست نمٹادی گئی

Express News

پی ٹی آئی کا جوڈیشل کمیشن اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ، بیرسٹر علی ظفر کا اختلاف

Express News

کے ٹو ایئر ویز طیارہ حادثہ: بلیک باکس اور انجنز کی تلاش کیلئے غیر ملکی ماہرین سے مدد پر غور

Express News

وفاقی حکومت کا کفایت شعاری پالیسی برقرار رکھنے کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو