والدہ کو عمرہ ویزے پر ساتھ لے جا کر یورپ جانے کی کوشش ناکام، 4 مسافر آف لوڈ

اسلام آباد:
وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے اسلام آباد ایئر پورٹ پر عمرہ ویزے پر سعودی عرب جانے والے چار مسافروں کو مشتبہ غیر قانونی امیگریشن کی کوشش پر آف لوڈ کر دیا۔
ایف آئی اے کے مطابق سیکنڈری پروفائلنگ کے دوران مسافروں کے سفری دستاویزات کی تفصیلی جانچ کی گئی، جس سے معلوم ہوا کہ ایک مسافر کو پہلے بھی ترکی میں غیر قانونی داخلے کی کوشش پر ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے، جبکہ دو دیگر مسافروں کے قبضے سے آذربائیجان کے وزٹ ویزے بھی برآمد ہوئے۔
مزید تفتیش اور موبائل فونز کی فرانزک جانچ کے دوران انکشاف ہوا کہ دو مسافر اپنی والدہ کو عمرہ کرانے کے بہانے سعودی عرب لے جا رہے تھے، جہاں سے والدہ کو واپس پاکستان بھیجنے اور خود یورپ جانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔
چیٹ ریکارڈ کے مطابق مسافروں نے باکو-سربیا روٹ کے ذریعے یورپ پہنچنے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی اور وہ مبینہ طور پر انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک کے ایجنٹس سے مسلسل رابطے میں تھے۔
چاروں مسافروں کو آف لوڈ کر کے مزید قانونی کارروائی کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل اسلام آباد کے حوالے کر دیا گیا ہے اور واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔