ملک کے مختلف حصوں میں بارشیں، متعدد شہروں میں اربن فلڈنگ اور فلیش فلڈ کا خدشہ

راجستھان کے جنوب مغرب اور ملحقہ علاقوں پر ہوا کے کم دباؤ کا نظام موجود ہے، محکمہ موسمیات

ویب ڈیسک July 26, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف حصوں میں مون سون بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کرتے ہوئے متعدد علاقوں میں اربن فلڈنگ اور فلیش فلڈ کے خدشے سے خبردار کر دیا۔

محکمہ موسمیات کے مطابق راجستھان کے جنوب مغرب اور ملحقہ علاقوں پر ہوا کے کم دباؤ کا نظام موجود ہے، جس کے باعث مون سون ہوائیں مسلسل پاکستان کے جنوبی اور وسطی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں۔

محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آج ڈیرہ غازی خان اور شمال مشرقی بلوچستان کے مقامی ندی نالوں میں شدید بارش کے باعث اچانک سیلاب (فلیش فلڈ) آسکتا ہے، جبکہ سندھ، گجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، گجرات اور ساہیوال کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق تیز ہواؤں، گرج چمک اور موسلادھار بارش کے باعث کمزور عمارتوں، سولر پینلز، بجلی کے کھمبوں اور بل بورڈز کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

پنجاب، موسلا دھار بارشوں کے بعد دریائے سندھ میں پانی مسلسل بڑھنے لگا، بھکر میں فلڈ الرٹ جاری

Express News

کراچی سمیت ملک کے جنوبی اور وسطی علاقوں میں بارشوں کی پیشگوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ

پیشگوئی کے مطابق آج سندھ کے شمال مشرقی اور جنوب مشرقی علاقوں، پنجاب کے مشرقی و جنوبی اضلاع، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور شمال مشرقی و جنوبی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جبکہ جنوب مشرقی سندھ اور جنوبی پنجاب کے چند مقامات پر شدید بارش متوقع ہے۔

ملک کے بیشتر علاقوں میں کل بھی موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، تاہم جنوب مشرقی سندھ، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں بارش کا امکان برقرار رہے گا، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں شدید بارش متوقع ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران نورپور تھل میں 115 ملی میٹر، گجرانوالہ 107، تھرپارکر 98، گجرات 94، نارووال 68، منڈی بہاءالدین 65، سیالکوٹ 52، اوکاڑہ 46، بارکھان 43، سرگودھا 38، لاہور 37، جہلم 32، شیخوپورہ 28، حافظ آباد اور قصور 27، چکوال 20، بہاولنگر 18، کراچی اور ٹھٹہ 17، خانیوال 16، راولپنڈی، اسلام آباد اور اٹک 13، مری 11 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ

Express News

بیوی کو طلاق دینے پر ندامت، 22 سالہ لڑکے نے تھوڑی دیر بعد خودکشی کرلی

Express News

آزاد کشمیر الیکشن میں ڈیوٹی کیلیے چاروں صوبوں سے 16 ہزار اہلکار مظفر آباد پہنچ گئے

Express News

پاکستانی بندرگاہیں وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح بن گئیں، بحری شعبے میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار

Express News

شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش ناکام، فورسز کی کارروائی میں خودکش سمیت 4 خوارج ہلاک

Express News

پاکستان اور امریکا کے تعلقات مزید مضبوط ہونے جا رہے ہیں، امریکی رکن کانگریس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو