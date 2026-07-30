لاہور؛ گھر کی دہلیز پر کھڑی خاتون کے ساتھ فحش حرکت، ویڈیو کی مدد سے ملزم گرفتار

ملزم تیز رفتاری کی وجہ سے پل سے گر گیا اور زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، ایس پی سٹی

ویب ڈیسک July 30, 2026
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لاہور:

شاد باغ میں گھر کی دہلیز پر کھڑی خاتون کے ساتھ فحش حرکت کرنے والا ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔

ایس پی سٹی عاطف امیر کے مطابق ملزم کی شناخت اور گرفتاری کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج سے مدد حاصل کی گئی، جس میں ملزم کو نازیبا حرکت کر کے فرار ہوتے دیکھا گیا۔

پولیس افسر نے بتایا کہ واقعے میں ملوث ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے، ملزم پولیس کو دیکھ کر موٹر سائیکل پر بھاگ گیا۔

ایس پی سٹی کے مطابق شاد باغ پولیس کی جانب سے ملزم کو ناکے پر روکنے کی کوشش کی گئی جو نہ روکا، جس کے بعد ملزم تیز رفتاری کی وجہ سے پل سے گر گیا اور زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔

ایس پی سٹی نے بتایا کہ ملزم عثمان مسیح کے بازو پر چوٹ آئی جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا اور تحقیقات جاری ہیں۔
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