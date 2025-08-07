کمزوری کی طاقت

دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں

سعد اللہ جان برق August 07, 2025
facebook whatsup
barq email com
[email protected]

عام طور پر ہم فلموں، ڈراموں اور مجلسوں میں یہ فقرہ بڑی کثرت سے سنتے ہیں کہ اپنی کمزوری کو طاقت بناؤ یا میں نے اپنی کمزوری کو طاقت بنا لیا۔دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیںاور یہ محض ایک بات نہیں بلکہ ایک بہت بڑی حقیقت اور اس کا ثبوت انسان خود ہے۔

آج اگر انسان اس کائنات کا حکمران ہے تمام جانوروں سے برتر حیوان اعلیٰ ہے، حیوان عاقل ہے، حیوان ناطق ہے اور اشرف المخلوقات ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اس کے اجداد ’’کمزور‘‘ تھے، اگر اس کے اجداد کمزور نہ ہوتے تو آج یہ بھی کسی جنگل یا غار میں ہوتا،کہیں چر رہا ہوتا اور دوسرے حیوانوں کا شکار بنتا رہتا۔

جدید علوم طبعیات، ارضیات،بشریات اور آثاریات بتاتے ہیں، اس کرہ ارض پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب ہر طرف بڑی بڑی دیوقامت مخلوقات کا راج تھا۔اس دور کو ’’جوراسک دور‘‘ کہا جاتا ہے اور ان جانوروں کو ڈینوسار وغیرہ۔یہ بڑے بڑے جانور چھوٹے کمزور جانوروں کو مارتے تھے، کھاتے تھے اور شکاربناتے تھے جب کہ کمزور جانور اپنی جان بچانے کے لیے چھپتے پھرتے تھے، کچھ زیرزمین گھس کر خود کو بچاتے تھے، کوئی زیادہ تیز دوڑ کر، کچھ اُڑ کر، کچھ پانی میں گھس کر۔کسی نے ڈنک پیدا کرلیے کسی نے پنجے مطلب کہ جہدالبقا کے لیے ایک جنگ جاری تھی۔

ان ہی کمزور جانوروں کی ایک شاخ نے درختوں پر چڑھ کر جان بچانے کا سلسلہ شروع کر  دیا۔جو بجائے خود ایک ’’سوچ‘‘ تھی، ان جانوروں کو طبعیاتی اصطلاح میں ’’شجرنشین‘‘ کہاجاتا تھا اور چونکہ یہ رات کو چپکے چپکے اتر کر خوراک ڈھونڈتے تھے اس لیے ان کو ’’شب گرد‘‘ بھی کہا جاتا ہے۔یہ کمزور جانور درختوں پر چڑھتے اترتے ان کے جسم لمبے اور چھریرے بنتے گئے جسم کے بال رگڑ سے اجھڑتے گئے، اگلے پیروں نے زیادہ صلاحیتیں حاصل کرکے ہاتھ بننے کا راستہ ہموار کیا، ہاتھوں پیروں اور انگلیوں میں ’’پکڑ‘‘ کی صلاحیتیں بڑھ گئیں لیکن جو سب سے بڑی چیز ’’دماغ‘‘ کے بعد ملی وہ ’’نطق‘‘ یا زبان ہے۔ فوری اور ہنگامی طورپر خطرے کے وقت یہ اپنے قریبی درختوں یا جھنڈ میں چڑھ جاتے تھے اور محفوظ ہونے کے بعد دوسروں کو آوازیں دینے لگے۔

آوازیں اب بھی بہت سے جانور ایک دوسرے کو دیتے ہیں مرغ، کتے، گیدڑ اور بہت سارے چرند و پرند۔ جب ایک بولتا ہے تو جہاں تک دوسروں تک آواز پہنچتی ہے وہ بھی بولنے لگتے ہیں۔لیکن بیچارے جانوروں کے پاس وہ دوسری چیز نہیں ہے جس سے وہ ان آوازوں کو معانی اور مفاہیم دیں انھیں یاد رکھیں اور صحیح وقت پر آواز میں صحیح تبدیلی لاسکیں۔ جس طرح آج بچے ابتدا میں بے معنی آوازیں نکالتے ہیں اور آہستہ آہستہ صاف صاف بولتے ہیں اسی طرح انسانیت کی ابتدا یا زبان کی ابتدا بھی ہوتی تھی۔جیسا کہ بتا چکا ہوں انسان کے پاس وہ دوسری صلاحیت بھی تھی جسے ذہن یا دماغ کہتے ہیں اس لیے ان آوازوں کی ’’کلید‘‘ بھی اس کے پاس تھی خاص طور پر حافظہ اس سلسلے میں بڑی اہمیت رکھتا ہے ،کوئی آواز جب حافظے میں ثبت ہوجاتی ہے تو جب بھی آواز سنتا ہے اس کا مفہوم اس کی سمجھ میں آجاتا ہے۔

اب ہم صرف وہی زبانیں سمجھتے ہیں جن کا ’’کلید‘‘ ہمارے ذہن میں موجود ہوتا ہے یعنی ہم ان کو سیکھ چکے ہوتے ہیں لیکن جو زبانیں ہم نہیں سیکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا ’’کلید‘‘ ہمارے حافظے میں نہیں ہوتا وہ ہمارے لیے بے معنی آوازیں ہوتی ہیں۔کل ملا کر بات یہ بنی کہ انسان کو یہ دو چیزیں اگر نہ ملی ہوتیں تو ابھی تک دوسرے حیوانوں کی طرح بے زبان اور بے شعور ہوتا اور یہ چیزیں اسے کمزوری کی برکت سے ملیں۔ اس وقت جو بڑے بڑے جانور تھے ان کے پاس طاقت تھی اس لیے ایسی اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہ تھی اورنہ انھوں نے حاصل کیں، اس لیے ان کی باقیات آج چھپکلیوں کی شکل میں ہیں اور دوسرے حیوانوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

 Aug 10, 2025 03:56 PM |
ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

 Aug 10, 2025 03:44 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

 Aug 10, 2025 12:40 PM |

رائے

دہشت گرد اور قومی مفادات

دہشت گرد اور قومی مفادات

 Aug 10, 2025 02:01 AM |
سوئس سسٹم

سوئس سسٹم

 Aug 10, 2025 01:37 AM |
ہمیں معاف رکھیں !!

ہمیں معاف رکھیں !!

Aug 10, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

دہشت گرد اور قومی مفادات

Express News

سوئس سسٹم

Express News

ہمیں معاف رکھیں !!

Express News

دھرتی جنگ نہیں امن چاہتی ہے

Express News

قصائی خانے اور افسر خانے

Express News

آزاد تجارت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو