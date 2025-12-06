کوئٹہ میں پھل فروش کے ہاں بیک وقت چار بچوں کی پیدائش

کوئٹہ:
کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاوٴن میں مقیم محنت کش شہری راز محمد کے گھر خوشیوں نے دستک دے دی۔
ایک نجی اسپتال میں چار بچوں (تین بیٹے اور ایک بیٹی) کی پیدائش ہوئی ہے۔ خاندان اور اہلِ محلہ نے اس خیر و برکت پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔
راز محمد پیشے کے اعتبار سے فروٹ کی ریڑھی لگاتے ہیں اور محنت مزدوری کے ذریعے اپنے اہلِ خانہ کا پیٹ پالتے ہیں۔ ان کے پہلے سے دو بچے تھے جس کے بعد اب بچوں کی مجموعی تعداد چھ ہو گئی ہے۔
خوشیوں کے ساتھ والدین پر ذمہ داریوں کا بوجھ بھی بڑھ گیا ہے۔ محدود آمدنی کے باعث بچوں کی پرورش ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔
راز محمد نے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی مدد کریں تاکہ وہ اپنے بچوں کی بہتر کفالت اور دیکھ بھال کر سکیں۔