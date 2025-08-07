پاکستان ریلویز اور حکومت بلوچستان میں پیپلز ٹرین سروس کے آغاز پر اتفاق

پیپلز ٹرین سروس بلوچستان کےعوام کے لیے باعزت، سستی اور تیز رفتار سہولت ہوگی، وزیرریلوے

طالب فریدی August 07, 2025
فوٹو: ایکسپریس
کوئٹہ:

پاکستان ریلویز اور حکومت بلوچستان کے درمیان کوئٹہ میں پیپلزٹرین سروس شروع کرنے پر اتفاق ہوگیا ہے۔

وزیر ریلوے حنیف عباسی نے بتایا کہ پاکستان ریلوے کی جانب سے بلوچستان کے عوام کے لیے بڑی خوش خبری ہے، سریاب سے کچلاک تک پیپلز ٹرین سروس شروع کرنے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔

بلوچستان کے وزیراعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ منصوبے کی ذاتی طور پر نگرانی کروں گا اور تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔

صوبائی حکومت نے پیپلز ٹرین سروس کے لیے انجن اور بوگیاں پاکستان ریلویز سے خریدنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

وزیرریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ 6 ماہ میں انجن، بوگیاں اور سہولیات فراہم کر دی جائیں گی، پاکستان ریلویز انفرا اسٹرکچر کی اپ گریڈیشن کا کام بھی جلد شروع کرے گی۔

انہوں نے کہا کہ پیپلز ٹرین سروس بلوچستان کے عوام کے لیے باعزت، سستی اور تیز رفتار سہولت ہوگی اور یہ منصوبہ ایک نئے سفری دور کی نوید ثابت ہوگا۔

وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ پیپلز ٹرین سروس سے مقامی افراد کو معیاری سفری سہولیات میسر آئیں گی۔

دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں منصوبے کو جلد فعال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
