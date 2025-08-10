عوام حکومت کی پالیسیوں سے مکمل مطمئن ہیں، رانا تنویر

بھارتی ایئر چیف کی جانب سے بھارت کی جانب سے 6 پاکستانی طیارے مار گرانے کا بیان جھوٹ پر مبنی اور مضحکہ خیز ہے،

ویب ڈیسک August 10, 2025
facebook whatsup

وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر نے کہا ہے کہ عوام کی فلا ح و بہبود اولین ترجیح ہے،حکومت کی عوام دوست پالیسیوں سے عوام مکمل طور پر مطمئن ہیں, وزیر اعظم  شہباز شریف کی مدبرانہ قیادت میں پاکستان کو عظیم ریاست بنانے کیلئے پر عزم ہیں.

انہوں نے کہا کہ بھارت عالمی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، بھارتی چیف کا بیان بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ آپریشن بنیان مرصوص کے 3 ماہ گزرنے کے بعد بھارتی ایئر چیف کی جانب سے بھارت کی جانب سے 6 پاکستانی طیارے مار گرانے کا بیان جھوٹ پر مبنی اور مضحکہ خیز ہے، عالمی سطح پر تنہائی کی وجہ سے بھارت بو کھلاہٹ میں مبتلا ہوچکا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ جنگیں جھوٹ نہیں بلکہ پیشہ ورانہ مہارت سے جیتی جاتی ہیں ،ہر آنے والا دن مودی سرکار اور بھارت کے لیے سبکی کا باعث بن رہا ہے، پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے،یہ ملک قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔

ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عوام کی فلا ح و بہبود اولین ترجیح ہے، حکومت کی عوام دوست پالیسیوں سے عوام مکمل طور پر مطمئن ہیں، پاکستان مسلم لیگ (ن) پاکستان کو باوقار ریاست بنانے کیلئے قائد محمد نواز شریف اور وزیر اعظم  شہباز شریف کی مدبرانہ قیادت میں پر عزم ہے، جلد اس ملک کو عظیم معاشی قوت بنائیں گے جس کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔

ایک اور سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ بلاشبہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور اس ملک خداداد کے حصول کیلئے ہمارے آباؤ و اجداد نے لازوال قربانیاں دی ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ علامہ محمد اقبال کے خواب کی تعبیر کیلئے قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت کے نتیجہ میں بر صغیر کے مسلمان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے یکجا ہوئے جس کی بدولت 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر آزاد ملک کے طور پر ابھرا، اس آزادی کی ہی بدولت آج ہم پر امن فضا میں سانس لے رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ یوم آزادی تجدید عہد کا دن بھی ہے، بطور پاکستانی اس ملک کی تعمیر وترقی میں کردار ادا کرنا ہم سب پر اس وطن کے قیام کیلئے قربانی دینے والے شہدا کا قرض ہے، ہمیں عہد کرنا ہو گا کہ اس ملک کے سچے خدمت گار بنیں گے اور محب وطن شہری کے طور پر اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔

رانا تنویر  نے کہا کہ اللہ تعالی نے اس ملک کو ہر نعمت سے نواز رکھا ہے، جو شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک کو نصیب ہوں، ہمیں اس ملک کو اپنی ذات سے بڑھ کرترجیح دینی چاہئے، وطن سے محبت کا اولین تقاضا یہی ہے کہ ہم علاقائی ،نسلی اور لسانی امتیازات کو پس پشت ڈالتے ہوئے ملک کی سالمیت وترقی کیلئے یکجا ہوں۔

ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ نوجوان ہمارا قومی اثاثہ اور مستقبل کے معمار ہیں ،ملکی تعمیر وترقی کے لیے نوجوان نسل کو قائداعظم محمد علی جناح کی شخصیت کو ایک رول ماڈل کے طور پر اپنانا چاہیے۔

انہوں نے کہا کہ تحریک آزادی کے شہداء سمیت پاکستان کے دفاع و سلامتی کیلئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والی مسلح افواج ، پولیس، ڈاکٹرز، اساتذہ اور دیگر اداروں کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہم تجدید عہد کرتے ہیں ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، پاکستان کے اس قیمتی تحفے کے لیے ہم ان عظیم راہنمائوں کے ہمیشہ احسان مند رہیں گے۔

کشمیر میں انسانیت سوز بھارتی مظالم کے بارے ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، ہم جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو کشمیر پر بھارت کے ظالمانہ قبضے کے خلاف اور اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے مستقل جد و جہد کر رہے ہیں، پاکستان بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کی عوام کو سیاسی، اخلاقی اور سفارتی مدد فراہم کرتا رہے گا،

ہم غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، وہ دن دور نہیں جب کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہو گا۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ آزادی کا جذبہ ہمیں درپیش چیلنجز پر قابو پانے اور ایک ایسی قوم کی تشکیل کے لیے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے جو انصاف، مساوات اور سب کے لیے خوشحالی کے اصولوں پر مبنی ہو، جلد ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس ملک کو عظیم معاشی اور فلاحی ریاست بنائیں گے جس کا خواب علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

 Aug 10, 2025 03:56 PM |
ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

 Aug 10, 2025 03:44 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

 Aug 10, 2025 12:40 PM |

رائے

بھارت کی عالمی تنہائی اور جھوٹا بیانیہ

بھارت کی عالمی تنہائی اور جھوٹا بیانیہ

Aug 11, 2025 12:59 AM |
دہشت گرد اور قومی مفادات

دہشت گرد اور قومی مفادات

 Aug 10, 2025 02:01 AM |
سوئس سسٹم

سوئس سسٹم

 Aug 10, 2025 01:37 AM |

متعلقہ

Express News

جشن آزادی کے بعد کشمیر کی آزادی کا جشن بھی جلد منائیں گے، ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر ارسلان

Express News

حکومت اور اپوزیشن مل بانٹ کر کھانے کے ماہر ہیں، حافظ نعیم

Express News

امریکی صدر کے مشکور ہیں جن کی وجہ سے پاک بھارت سمیت کئی جنگیں رُکیں، فیلڈ مارشل

Express News

پی ٹی آئی پنجاب میڈیا سیل کے سربراہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا

Express News

بھارت خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے، بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، فیلڈ مارشل

Express News

وزیراعظم کا آذربائیجان کے صدر سے ٹیلیفونک رابطہ، آرمینیا سے امن معاہدے پر مبارکباد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو