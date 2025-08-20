کراچی کے شہری دہری اذیت کا شکار، منگل کی صبح بند ہوئی بجلی تاحال بحال نہ ہوسکی

گزشتہ روز کے الیکٹرک کے ریکارڈ 900 فیڈرز بند ہوئے، نجکاری کے بعد فیڈرز بند ہونے کی تعداد سے یہ بدترین صورتحال ہے

اسٹاف رپورٹر August 20, 2025
facebook whatsup
کراچی:

بارش کی تباہ کاریوں سے پریشان کراچی کے شہری دہری اذیت کا شکار ہیں، مختلف علاقوں میں منگل کی صبح بند ہوئی بجلی تاحال بحال نہیں ہوسکی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق منگل کی صبح بارش کے سبب کراچی کے بڑے حصے کو بجلی کی فراہمی معطل ہوگئی، کچھ علاقوں میں رات تک بجلی بحال ہوگئی مگر اکثر علاقوں میں 24 اور 30 گھنٹوں بعد بھی بجلی بحال نہیں ہوسکی جب کہ بدھ کو دوبارہ ہوئی بارش کے بعد متعدد فیڈرز ایک بار پھر بند ہوگئے۔

بارش کے باعث کے الیکٹرک کا ڈسٹری بیوشن نظام بری طرح ناکام ہوگیا، ڈیفنس سمیت شہر کے پوش علاقوں میں بھی شہری رات بھر بغیر بجلی کے گزارا کرنے پر مجبور رہے۔ 

آج بھی بھی تھوڑی سی بارش کے بعد کے الیکٹرک کے 430  سے زائد فیڈرز ٹرپ کرگئے، گلشن اقبال بلاک 5 ، نارتھ ناظم آباد بلاک ڈی، بلاک اے، ناظم آباد، بنارس، بورڈ آفس سمیت متعدد علاقوں میں بجلی کی بندش کو 24 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا۔

کے الیکٹرک کی ٹیکنیکل ٹیمیں فالٹ دور کرنے میں ناکام ہیں، کے الیکٹرک کا عملہ لوگوں بجلی کی بندش ختم کرنے کے بجائے شہریوں سے الجھنے لگا۔

گزشتہ روز کے الیکٹرک کے ریکارڈ 900 سے زاید فیڈرز بند ہوئے تھے، کے الیکٹرک کی نجکاری کے بعد فیڈرز بند ہونے کی تعداد سے یہ بدترین صورتحال تھی۔

2100 مجموعی فیڈرز میں سے 900 فیڈرز بند ہونے سے تقریبا آدھے شہر کی بجلی گزشتہ روز بند رہی۔

دریں اثنا وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایت پر وزیر توانائی ناصر شاہ نے کے الیکٹرک انتظامیہ سے رابطہ کیا اور انہیں کئی گھنٹوں سے بجلی سے محروم علاقوں میں بجلی فوراً بحال کرنے کی ہدایت کی۔

ناصر شاہ نے کہا کہ بجلی کی بندش سے گھروں میں پانی کی فراہمی بھی متاثر ہوگئی ہے عوام شدید پریشانی کا شکار ہیں، بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے بھی بجلی لازمی ہے، عوامی مشکلات کے پیش نظر شہر بھر میں بجلی بحالی یقینی بنائی جائے، فلیٹس میں رہائشی بغیر پنکھوں اور روشنی کے کرب میں مبتلا ہیں۔ 

ناصر شاہ نے کہا ہے کہ کے الیکٹرک نے مختلف علاقوں میں فوری بجلی بحالی کی یقین دہانی کرائی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت مؤخر کردی گئی

Express News

سندھ حکومت کا کل بھی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان

Express News

خیبرپختونخوا میں حالیہ بارشوں سے صوبائی حکومت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، رپورٹ تیار

Express News

صوابی کلاؤڈ برسٹ، دو روز قبل ٹرافی جیتنے والے مشہور تیرانداز بھی زندگی کی بازی ہار گئے

Express News

قبضہ میئر نہ ہوتا تو کراچی میں بارشوں سے اتنی تباہی نہ آتی، حافظ نعیم

Express News

کراچی چیمبر کا بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر حکام سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو