جوکووچ کا گرینڈ سلیم ایونٹس کی انعامی رقم بڑھانے کا مطالبہ

میرے خیال میں اس لحاظ سے بہتری کی ابھی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ جوکووچ

اسپورٹس ڈیسک August 23, 2025
facebook whatsup

سربیئن ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ نے گرینڈ سلیم ایونٹس کی انعامی رقم میں مزید اضافے کا مطالبہ کردیا۔

ریکارڈ 24 گرینڈ سلیم سنگلز ٹائٹل جیتنے والے نوواک جوکووچ کا خیال ہے کہ چاروں گرینڈ سلیمز میں کھلاڑیوں کو دی جانے والی انعامی رقم میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔

جوکووچ کا کہنا تھا کہ چاہے یہ ہمارے لیے ایک مثالی صورت حال ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجموعی طور پر ایسا نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس لحاظ سے بہتری کی ابھی بہت زیادہ گنجائش ہے۔

انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے یہ دیکھنا ہمیشہ اچھا اور مثبت ہوتا ہے کہ گرینڈ سلیمز انتظامیہ تمام کھلاڑیوں کے لیے مجموعی طور پر انعامی رقم کو بہتر بنانے کے لیے تیار ہیں۔

خیال رہے کہ ٹورنامنٹ کی انعامی رقم رواں سال ایک متنازعہ مسئلہ رہا ہے۔ سرفہرست 20 مردوں اور خواتین کھلاڑیوں نے ایک خط پر دستخط کیے جس میں گرینڈ سلیم ایونٹس کی انتظامیہ سے زیادہ آمدنی کا مطالبہ کیا گیا۔

واضح رہے کہ ہر سال چار گرینڈ سلیم ایونٹ آسٹریلین اوپن، فرنچ اوپن، ومبلڈن اور یو ایس اوپن کھیلے جاتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

ہوگن کی موت طبی غلطی کے باعث ہوئی؟ تفتیش نئے رخ پر

Express News

من پسند افراد کو پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے نام پر گراؤنڈز بانٹے جارہے ہیں، صدر کی سی ایس اے

Express News

بلدیہ عظمیٰ پر کراچی میں کھیلوں کے میدان کی بندر بانٹ کا الزام

Express News

ٹوکیو: ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کا چھ رکنی دستہ شریک ہوگا

Express News

قائمہ کمیٹی: پاکستان ہاکی فیڈریشن کے عہدیداران پر شہلا رضا کے سنگین الزامات

Express News

قومی ٹیم میں سلیکٹ نہ کرنے پر کرکٹر سندھ ہائیکورٹ پہنچ گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو