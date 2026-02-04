محفوظ بسنت منانے کے حوالے سے لاہور ہائیکورٹ کا بڑا حکم

جسٹس ملک اویس خالد نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا

ویب ڈیسک February 04, 2026
لاہور ہائیکورٹ نے محفوظ بسنت منانے کے حوالے سے تمام حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔

عدالت نے مزید سماعت 11 فروری تک ملتوی کر دی۔

عدالت نے بسنت میں ریڈ وزن والے پارکوں میں میڈیکل سہولیات کیمپ قائم کرنے کا حکم دے دیا۔

Express News

پنجاب میں بسنت کے ساتھ چھٹیوں کی بہار، طلبہ اور ملازمین کے مزے ہی مزے

Express News

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لبرٹی چوک میں بسنت منانے کا اعلان

عبوری حکم میں کہا گیا کہ بسنت کے فیسٹول کے دوران تمام فریقین عوام کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے، ایمرجنسی صورتحال میں تمام سہولیات کو فعال رکھا جائے۔

عبوری حکم کے مطابق اے ڈی سی جی نے تین اسپتال موبلائزڈ کرنے کی رپورٹ پیش کی۔
