کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی

شہر قائد میں بارشوں کا نیا سلسلہ 27 اگست کو داخل ہوگا، محکمہ موسمیات

اسٹاف رپورٹر August 23, 2025
(فوٹو: فائل)
کراچی:

مون سون سسٹم کے اثرات شہر کی فضا پر بدستور برقرار ہیں۔

ہفتہ کی صبح نارتھ کراچی، اسکیم 33، گلستان جوہر، گلشن اقبال، سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی اور ناظم آباد سمیت مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور بونداباندی ہوئی۔

محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا مطلع آئندہ ایک سے دو روز تک زیادہ تر ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ ابر آلود موسم کے باعث صبح اور شام کے اوقات میں مجموعی درجہ حرارت معتدل رہے گا۔

محکمہ موسمیات نے واضح کیا ہے کہ فی الحال شہر میں گرج چمک کے ساتھ تیز یا موسلادھار بارشوں کا کوئی امکان نہیں ہے۔

محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں بارشوں کا نیا سلسلہ 27 اگست کو داخل ہوگا، 3 روز کے دوران شہر میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ 

زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 تا 33 ڈگری کے درمیان ریکارڈ ہوسکتا ہے، آج بدین، تھرپارکر، عمر کوٹ، میر پور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
