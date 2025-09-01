کراچی:
بلدیہ ٹاؤن میں جھگڑے کے دوران دو بھائیوں کی ایک دوسرے پر فائرنگ کے نتیجے میں چھوٹا بھائی جان کی بازی ہار گیا۔
تفصیلات کے مطابق اتوار کو سعید آباد تھانے کے علاقے بلدیہ ٹاؤن صدام چوک کے قریب آپسی جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 2 سگے بھائی 30 سالہ ایاز اور 35 سالہ امتیاز شدید زخمی ہوگئے تھے جنہیں فوری طور پر سول اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔
فائرنگ سے شدید زخمی ہونے والا 30 سالہ ایاز زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوران علاج دم توڑ گیا۔
ایس ایچ اوسعید آباد پرویز سولنگی نے ایکسپریس کو بتایا کہ دونوں بھائیوں نے جھگڑے کے دوران ایک دوسرے پر فائرنگ کی تھی اور دونوں بھائیوں کے درمیان مسافر مزدا کا لین دین کا تنازع تھا، جھگڑے کے دوران بڑے بھائی امتیاز نے پہلے اپنے اسلحے سے اپنے چھوٹے بھائی ایاز پر فائرنگ کی تھی جس کے باعث ایاز شدید زخمی ہوگیا تھا۔
پولسی افسر نے بتایا کہ اس دوران شدید زخمی ایاز نے اپنے بڑے بھائی سے اسلحہ چھین کر اسی پر فائرنگ کر دی تھی جس کے نتیجے میں بڑا بھائی امتیاز بھی زخمی ہوگیا تھا۔
ایس ایچ او نے بتایا کہ پولیس واقعے کے حوالے سے مزید تفتیش کر رہی ہے۔