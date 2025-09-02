26 بوگس پلاٹس کی الاٹمنٹ، سابق ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ کیوٹہ زاہد بگٹی کی گرفتاری متوقع

جعل سازی، اختیارات کے ناجائز استعمال اور ہزار گنجی کمپلیکس کے ریکارڈ کو غائب کرنے کے الزامات پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج

سردار حمید خان September 02, 2025
facebook whatsup
کوئٹہ:

ڈی جی اینٹی کرپشن بلوچستان عبدالواحد کاکڑ کی ہدایت پر سابق ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ کیوٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی (کیو ڈی اے) زاہد حسین بگٹی کے خلاف 26 بوگس پلاٹس کی الاٹمنٹ کے حوالے سے بڑی تفتیشی کارروائی شروع کردی گئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر شیخ منیر احمد اور تفتیشی آفیسر شاہ محمد مندوخیل کی سربراہی میں کی جانے والی اس کارروائی میں زاہد حسین پر جعل سازی اختیارات کے ناجائز استعمال اور ہزار گنجی کمپلیکس کے ریکارڈ کو غائب کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں اور ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

اینٹی کرپشن ذرائع  کے مطابق زاہد حسین اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکاری زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ میں ملوث رہا ہے جس سے مالیاتی نقصانات کے علاوہ انتظامی بے قاعدگیوں کا بھی انکشاف ہوا ہے۔

ہزار گنجی کمپلیکس کے غائب کردہ نقشہ جات کی بازیابی کے لیے اینٹی کرپشن ٹیم نے خصوصی کوششیں شروع کی ہیں، جبکہ زاہد حسین کی گرفتاری کے لیے مختلف شہروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

اطلاعات کے مطابق تفتیشی ٹیم کو شبہ ہے کہ زاہد حسین ایک منظم کرپشن نیٹ ورک کا حصہ تھا جس کی وجہ سے اس کیس میں مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔

ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ غائب ریکارڈ کے پیچھے بڑے بڑے عہدیداروں کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور ریکارڈ کی بازیابی سے بڑے انکشافات سامنے آسکتے ہیں اسی تناظر میں اینٹی کرپشن نے دیگر مشتبہ افراد کے خلاف بھی کارروائی کی تیاری شروع کر دی ہے۔

دوسری جانب صوبائی حکومت نے اس کیس کو کرپشن کے خلاف جنگ کا حصہ قرار دیتے ہوئے عوام سے تعاون کی اپیل کی ہے۔

اگرچہ گرفتاری ابھی تک عمل میں نہیں آئی لیکن اینٹی کرپشن ذرائع کا کہنا ہے کہ زاہد حسین کی گرفتاری چند گھنٹوں کے اندر متوقع ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

 Sep 02, 2025 09:06 PM |
پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

Sep 02, 2025 08:40 PM |
بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

 Sep 02, 2025 08:08 PM |

رائے

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

Sep 02, 2025 01:56 AM |
پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

Sep 02, 2025 01:53 AM |
مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

Sep 02, 2025 01:48 AM |

متعلقہ

Express News

دوسری عالمی جنگ اور فراموشی کیخلاف مزاحمت کرتی چین کی یادیں

Express News

یکم سے تین ستمبر تک ایک اور سیلاب کا خطرہ، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کردیا

Express News

پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارشوں اور ندی نالوں میں طغیانی کی پیش گوئی

Express News

کالا باغ ڈیم ریاست کیلیے ضروری ہے، جن کے تحفظات ہیں اُن سے بات کی جائے، وزیراعلیٰ گنڈا پور

Express News

بلوچستان پولیس : ڈی آئی جی رخشاں ڈویژن اور ڈی آئی جی موٹروے پولیس پر نئی تعیناتیاں

Express News

وزیراعلیٰ گنڈا پور کا آبی گزرگاہوں اور نالوں کے اطراف سے تمام تجاوزات ختم کرنے کا حکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو