لاہور کا پہلا سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ منظور

لاہور:
صوبائی دارالحکومت کے پہلے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے کی منظوری دے دی گئی، جس کے تحت بی آر بی کینال پر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جائے گا۔
ترجمان محکمہ ہاؤسنگ پنجاب نے بتایا کہ 52ویں پی ڈی ڈبلیو پی اجلاس میں اس منصوبے کی منظوری دی گئی ہے اور لاہور بی آر بی کینال پر سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جائے گا اور یہ منصوبہ ایشین انفرا اسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے تعاون سے مکمل کیا جائے گا۔
ترجمان نے بتایا کہ منصوبے کے تحت یومیہ 54 ملین گیلن سرفیس واٹر قابل استعمال بنایا جا سکے گا، منصوبے سے مغلپورہ، باغبانپورہ، فتح گڑھ اور شادی پورہ کی آبادیاں مستفید ہو سکیں گی اور لاہور کی 17 لاکھ سے زائد آبادی مستفید ہوگی۔
ان کا کہنا تھا کہ منصوبہ 2031 تک مکمل کیا جائےگا، منصوبے میں 120 ایکڑ اراضی پر سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب کی جائے گی، جس کے لیے 5 میگا واٹ سولر انرجی سسٹم کے ذریعے بجلی کی پیداوار بھی کی جا سکے گی۔
سیکریٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر اہم منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے اور منصوبہ جلد ہی ایکنک سے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ صوبہ بھر میں آلودہ پانی کو قابل استعمال بنانے پر اہم پیش رفت جاری ہے۔