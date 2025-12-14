آئین کا مقصد، ترامیم یا نفاذ ؟

آخر یہ کیسا جادو ہے، وہ کون جادوگر ہے جو لمحوں میں ترامیم لاتا اور منظور کراتا ہے

مظفر اعجاز December 14, 2025
facebook whatsup

دنیا بھر میں ریاستوں اور ممالک کا نظم و نسق چلانے کے لیے آئین بنائے جاتے ہیں لیکن پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ آئین بس ترامیم کے لیے بنایا گیا ہے، پاکستان کے آئینی سفر میں جو موڑ آئے ہیں اور محض ایک شخص یا چند افراد کی خاطر آئین کا حلیہ بگاڑنے کے واقعات پیش آئے ہیں، وہ شاید دنیا میں کہیں پیش نہیں آئے۔

امریکا جیسا ملک بھی اپنی دوسو سالہ تاریخ میں اب تک 27 ترامیم کرسکا ہے لیکن پاکستان اب تک صرف 78 برس میں امریکا کے برابرآگیا ہے اور 27 ویں ترامیم کے ذریعے 350 سے زیادہ شقیں تبدیل کردی گئی ہیں۔

اگلی ترمیم کے ذریعے کم از کم اس معاملے میں امریکا سے آگے نکل جائے گا، اگر پاکستانی آئین کا تیاپانچا کرنے کا تجزیہ کیا جائے تو شاید ہزاروں صفحات بھی کم پڑ جائیں گے، لیکن ایک سرسری سا تجزیہ کریں تو صورتحال واضح ہوجائے گی۔

پاکستان کا آئین جس کو کہا اور مانا جاتا ہے وہ 1973 کا آئین ہے۔ ویسے یہ سوال بھی اپنی جگہ ہے کہ 1947 سے چھبیس برس تک کیا پاکستان بے آئین رہا۔ کوئی 1956 اور 62 کے دساتیر کا بھی ذکر کرسکتا ہے لیکن، صحیح معنوں میں جس کو دستور کہا اور تسلیم کیا جاتا ہے وہ 1973 ہی کا دستور ہے۔

1973 کے متفقہ منظورکردہ آئین پاکستان میں اب تک 27 بار ترامیم کی جا چکی ہیں، ان میں سے 7 ترامیم ذوالفقار علی بھٹو کے مختصر سے دور میں ہوئیں، یعنی 73 سے 77 کے دوران سات ترامیم عمل میں آئیں۔

تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ آٹھ ترامیم میاں نواز شریف کے ادوار میں ہوئیں اور اگر مسلم لیگ کو سامنے رکھیں تو اس کا ریکارڈ سب سے زیادہ نکلے گا۔ بہرحال ترتیب یوں ہے کہ غیر جماعتی اسمبلی سے منتخب ہونے والے وزیراعظم محمد خاں جونیجو کے دور میں 3 آئینی ترامیم ہوئیں۔ 

نواز شریف کے ادوار میں 8 آئینی ترامیم ہوئیں۔پیپلزپارٹی کے وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے دور میں 3 آئینی ترامیم ہوئیں، مسلم لیگ (ن) کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 2، 2 آئینی ترامیم ہوئیں جب کہ ظفر اللہ جمالی کے دَور میں ایک آئینی ترمیم کی گئی تھی۔ 

حال ہی میں چھبیسویں اور ستائیسویں ترامیم سے پہلے تک آئین پاکستان کی تین ترامیم، آٹھویں، سترہویں اور اٹھارہویں سب سے زیادہ متنازع قرار دی جاتی ہیں، پہلی دو ترامیم کا تعلق تو غیر جمہوری صدورکے اختیارات میں اضافہ کرنا تھا۔

آٹھویں ترمیم کے ذریعے جنرل ضیاء الحق کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا جب کہ سترہویں ترمیم کے ذریعے جنرل پرویز مشرف کے اقدامات کو آئینی تحفظ دیا گیا۔ آئین کی اٹھارہویں ترمیم کو جمہوریت کے لیے مفید اور وفاق پاکستان کی اکائیوں کے لیے باعث تقویت کہا جاتا ہے، لیکن اس پر بھی اختلافات شدید ہیں اور اٹھارہویں ترمیم میں صوبوں کو دیے گئے بعض اختیارات ہی کو ملکی نظام میں عدم توازن کی بنیاد قرار دیا جا رہا ہے،خصوصا، سندھ میں تعلیم، صحت اور بلدیات سے متعلق قوانین کے غلط استعمال نے نزاع پیدا کیا ہے۔

البتہ اٹھارہویں ترمیم کو پارلیمنٹ کی بڑی کامیابی بھی تصورکیا جاتا ہے۔ 1973 کے دستورکی منظوری کے بعد ایک سال سے کم مدت میں اس میں پہلی ترمیم: 4 مئی 1974 کو کی گئی۔ آئین پاکستان میں اس پہلی ترمیم کی دستاویز کو سرکاری طور پر آئین کی (پہلی ترمیم) ایکٹ 1974 کہا جاتا ہے، یہ ترمیم 4 مئی 1974 کو نافذ ہوئی۔ 

اس ترمیم کی رو سے آئین پاکستان کے آرٹیکل 1، 8، 17، 61، 101، 193، 199، 200، 209، 212، 250، 260 اور 272 میں تبدیلیاں کی گئیں، ان ترامیم کے بعد پاکستان کی سرحدوں کا ازسر نو تعین کیا گیا۔

دوسری ترمیم: 7 ستمبر 1974 کو وزیراعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کی گئی دوسری آئینی ترمیم میں احمدیوں کو واضح طور پر آئین پاکستان نے غیر مسلم قرار دیا۔ اسے ’’آرڈیننس 20‘‘ بھی کہا جاتا ہے۔

آگے چل کر اقتدار کو مضبوط کرنے اور عوام کے حقوق غصب کرنے والی ترامیم آنا شروع ہوگئیں اور یہ سلسلہ عدلیہ کے اختیارات کم کرنے اور بالاخر اسے مکمل قابو میں رکھنے کے لیے قوانین بنائے جانے لگے اور اب عدالت عظمی آئین کی تشریح کرکے بھی اپنے اختیارات بحال نہیں کرسکتی، کیونکہ وہ اس عمل کے دوران تقسیم رہی۔

اب حال یہ ہے کہ استعفیٰ دے کر باہر بیٹھ کر تنقید کرتے رہیں، اندر رہ کر تو ذمے داری قبول کرنے سے انکار بھی نہیں کرسکتے۔بیشتر ترامیم تو حکمرانوں اور اہم شخصیات کو اختیارات دینے کی خاطر کی گئیں لیکن ترامیم کرنے والے جانتے تھے کہ عدلیہ کسی بھی وقت ان کو ایسا کرنے سے روک سکتی ہے، چنانچہ اس پرکام جاری رہا اور وہ تفہیم لائی گئی جو پاکستان میں عدلیہ کے پر کاٹنے بلکہ اسے عضو معطل بنانے والی ترمیم یعنی 26 ویں ترمیم کہلاتی ہے۔

20 اکتوبر 2024 کی اس ترمیم میں چیف جسٹس کا تقرر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پرکرنے کی تجویز دی گئی۔

یہ پوری ترمیم، عدالت عظمی، ججوں کے تقرر، تبادلے، ریفرنسز، مدت ملازمت، عمرکی حد، عدالت کے اختیارات کی حد بندیوں وغیرہ کے گرد گھومتی ہے اور یہ عدلیہ پرکھلا حملہ تھا لیکن عدلیہ کے رکھوالوں اور ججز کے درمیان اختلافات نے انھیں اس پر کوئی رکاوٹ ڈالنے سے روک دیا اور انھیں اس کا اندازہ بھی تھا، انھیں چند مہینوں میں غلطی کا احساس ہوگیا۔ 

لیکن اب دیر ہوچکی تھی، فائدہ اٹھانے والوں نے فائدہ اٹھا لیا،کچھ ججوں کو کچھ فوائد بھی مل گئے اور تمام اختیارات قومی اداروں سے چھیننے کا کام کرنے والوں نے اپنا کام جاری رکھا اور اب ستائیسویں ترمیم بھی آگئی بلکہ چھا گئی ہے، یوں عدالت عظمی پر حکومت کا کنٹرول قائم ہوگیا۔

اس ترمیم سے پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر 2030 تک فوج کے سربراہ ہوگئے ہیں۔ آرمی، ایئر فورس اور نیوی ترمیمی بلز کی قومی اسمبلی میں منظوری سے چئیرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہوگیا ہے۔

پاکستان میں ہونے والی آئینی ترامیم کے ظاہری نتائج اور فائدہ اٹھانے والوں کا بہت ذکر ہوتا ہے، نام تک لیے جاتے ہیں، 1973کے آئین اور اس کی ترمیم کے ایک ایک مرحلے سے قوم واقف ہے۔ آئین کی تیاری، تنازعات، ترامیم تجاویز ہر مرحلہ ریکارڈ پر ہے لیکن آٹھویں ترمیم کے بعد سے پراسرار انداز نے جگہ لے لی، راتوں رات پیچیدہ شقوں میں ترامیم تجویز ہوتیں اور چند گھنٹوں میں پیش کرنے سے لے کر منظوری تک کا عمل مکمل ہوجاتا۔ 

آخر یہ کیسا جادو ہے، وہ کون جادوگر ہے جو لمحوں میں ترامیم لاتا اور منظور کراتا ہے۔ دستورکے ابتدائی خاکے اور منظوری تک کے سارے عمل کے برخلاف نئی ترمیم کا کوئی خالق سامنے نہیں آتا، بس ترامیم آتی ہیں اور منظور ہوجاتی ہیں، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔

پہلے ان اسمبلیوں میں کچھ لوگ مشکلات پیدا کرتے رہے ہیں، سو انھیں اسمبلیوں سے باہر کردیا گیا، کبھی آر ٹی ایس بیٹھا،کبھی فارم 47 آگیا،کبھی زبردستی نتیجہ تبدیل کیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں شامل واحد پاکستانی فلم ’گھوسٹ اسکول‘ کی دلچسپ کہانی

ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں شامل واحد پاکستانی فلم ’گھوسٹ اسکول‘ کی دلچسپ کہانی

Dec 13, 2025 11:52 PM |
سندھ حکومت کا دھرندھر کے جواب میں ’میرا لیاری فلم‘ ریلیز کرنے کا اعلان

سندھ حکومت کا دھرندھر کے جواب میں ’میرا لیاری فلم‘ ریلیز کرنے کا اعلان

 Dec 13, 2025 11:16 PM |
ہالی ووڈ کے عالمی شہرت یافتہ ولن گھر میں مردہ پائے گئے؛ دی ماسک سے کامیابی سمیٹی تھی

ہالی ووڈ کے عالمی شہرت یافتہ ولن گھر میں مردہ پائے گئے؛ دی ماسک سے کامیابی سمیٹی تھی

 Dec 13, 2025 08:47 PM |

متعلقہ

Express News

غزہ، امن کا منظر نامہ دھندلا رہا ہے

Express News

بادشاہ بھی چور ہو سکتا ہے!

Express News

پاک انڈونیشیا معاہدے اور تعاون

Express News

تھرپارکر کے ہاریوں کی صدا

Express News

شام پھر سے سانس لے رہا ہے

Express News

کرپشن کے خاتمے کو بیانیہ بنا لیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو