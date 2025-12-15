خضدار، وڈھ میں گھر پر دستی بم حملہ، 8 سالہ بچہ جاں بحق، 6 افراد زخمی

کوئٹہ:
بلوچستان کے ضلع خضدار کی تحصیل وڈھ میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک گھر پر دستی بم سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 8 سالہ بچہ موقع پر ہی جاں بحق جبکہ خواتین اور بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔
پولیس ذرائع کے مطابق واقعہ تحصیل وڈھ میں پیش آیا، جہاں حملہ آوروں نے سندھ کے علاقے کشمور سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں کے گھر کو نشانہ بنایا۔
دونوں بھائی وڈھ میں کھیتوں پر محنت مزدوری کرتے ہیں اور ان کے اہلِ خانہ بھی ان کے ساتھ ہی مقیم تھے۔
پولیس کے مطابق دستی بم حملے میں جاں بحق ہونے والے بچے کی عمر 8 سال بتائی جا رہی ہے، جبکہ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔
تمام زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں طبی عملے کے مطابق ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حملے کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے تلاش جاری ہے۔
واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ علاقہ مکینوں نے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت سے امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔