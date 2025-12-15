سڈنی بونڈی بیچ فائرنگ، پاکستان، عرب ممالک، ترکی، ایران اور افریقی یونین کی شدید مذمت

مسلح افراد کی فائرنگ سے کم از کم 16 افراد ہلاک اور 29 زخمی ہوئے

ویب ڈیسک December 15, 2025
facebook whatsup
SYDNEY:

سڈنی کے علاقے بونڈی بیچ پر ہونے والے ہلاکت خیز فائرنگ کے واقعے پر پاکستان، عرب ممالک سمیت ترکی، ایران اور افریقی یونین نے شدید ردِعمل دیتے ہوئے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت اور آسٹریلیا سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔

صدر مملکت آصف زرداری نے واقعے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں سے  ہمدردی کا  اظہار کیا۔ ان کاکہنا تھاکہ پاکستان خود دہشت گردی سے شدید متاثر رہا ہے، ایسے حملوں سے معاشروں کو  پہنچنے والے درد اور صدمے کو بخوبی سمجھتے ہیں۔

وزیراعظم نے سماجی رابطے کی سائٹ پر اپنے پیغام میں کہا کہ سڈنی میں ہونے والے المناک دہشت گردانہ حملے کے متاثرین سے تعزیت کرتا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، ہم اس مشکل گھڑی میں آسٹریلیا کے عوام اور حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔

قطر کی وزارتِ خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے اس حملے کی بھرپور مذمت کی اور واضح کیا کہ قطر ہر قسم کے تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو ان کے محرکات یا وجوہات سے قطع نظر مسترد کرتا ہے۔

سعودی عرب کی وزارتِ خارجہ نے بھی سڈنی میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مملکت ہر طرح کے تشدد، دہشت گردی اور انتہاپسندی کے خلاف اپنے اصولی مؤقف پر قائم ہے۔

متحدہ عرب امارات کی وزارتِ خارجہ نے کہا کہ یو اے ای ایسے تمام مجرمانہ اقدامات کی سختی سے مخالفت کرتا ہے جو امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کا سبب بنیں، اور ملک ہر قسم کی دہشت گردی اور تشدد کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔

اردن کی وزارتِ خارجہ نے بھی واقعے کی مذمت کی۔ وزارت کے ترجمان سفیر فواد المجالی نے دوست ملک آسٹریلیا کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان تمام دہشت گرد کارروائیوں کو مسترد کیا جو سلامتی کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش کریں۔

آسٹریلوی حکام کے مطابق بونڈائی بیچ پر مسلح افراد کی فائرنگ سے کم از کم 16 افراد ہلاک اور 29 زخمی ہوئے، جن میں ایک حملہ آور بھی شامل ہے۔

آسٹریلوی پولیس اور حکام نے واقعے کو دہشت گرد حملہ قرار دیا ہے۔ وزیراعظم انتھونی البانیزی کا کہنا ہے کہ یہودی آسٹریلوی شہریوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا گیا۔

ادھر افریقی یونین کمیشن کے چیئرمین محمود علی یوسف نے بھی سڈنی میں ہونے والی فائرنگ کی سخت مذمت کی۔

اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی کا عمل انسانیت، امن، رواداری اور بقائے باہمی کی مشترکہ اقدار پر حملہ ہے۔

انہوں نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کی، متاثرہ کمیونٹی سے یکجہتی کا اظہار کیا اور نفرت، تشدد اور انتہاپسندی کے خلاف متحد ہو کر کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔

افریقی یونین نے واضح کیا کہ دہشت گردی کسی بھی صورت قابلِ قبول نہیں اور کوئی بھی مقصد شہریوں کو نشانہ بنانے کا جواز نہیں بن سکتا۔

ترکیہ نے بھی اتوار کے روز سڈنی کے بونڈائی بیچ پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی مذمت کی۔ ترک وزارتِ خارجہ کے مطابق یہ حملہ 14 دسمبر کو حنوکا کی تقریبات کے دوران کیا گیا۔

بیان میں جاں بحق افراد کے اہلِ خانہ سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی خواہش کا اظہار کیا گیا، جبکہ دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کے عزم کو دہرایا گیا۔

ایران کی وزارتِ خارجہ نے بھی سڈنی میں یہودی تقریب کو نشانہ بنانے والے پرتشدد حملے کی مذمت کی۔

ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ انسانوں کے قتل اور دہشت گردی کی ہر شکل، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو ناقابلِ قبول اور قابلِ مذمت ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شلپا شیٹی ایک اور مشکل میں پھنس گئی؟ بنگلورو پب میں ہنگامے کی تحقیقات شروع

شلپا شیٹی ایک اور مشکل میں پھنس گئی؟ بنگلورو پب میں ہنگامے کی تحقیقات شروع

 Dec 14, 2025 12:00 AM |
کیا ابھیشیک بچن اور ایشوریا رائے کی طلاق ہونے والی ہے؟ اداکار کا بیان سامنے آگیا

کیا ابھیشیک بچن اور ایشوریا رائے کی طلاق ہونے والی ہے؟ اداکار کا بیان سامنے آگیا

 Dec 14, 2025 02:57 PM |
پانچ سو روپے ماہانہ کمانے والے کپل شرما اب کتنی دولت کے مالک ہیں؟، جان کر دنگ رہ جائیں گے

پانچ سو روپے ماہانہ کمانے والے کپل شرما اب کتنی دولت کے مالک ہیں؟، جان کر دنگ رہ جائیں گے

 Dec 14, 2025 03:21 PM |

متعلقہ

Express News

سڈنی حملے کے پس پردہ منظم سازش بے نقاب، پاکستان دشمن پروپیگنڈا جھوٹا نکلا

Express News

سڈنی حملہ دہشت گردی ہے جس میں صرف یہودیوں کو نشانہ بنایا گیا، آسٹریلوی وزیراعظم

Express News

سڈنی بیچ حملہ، مسلح شخص کو دبوچ کر قابو کرنے والے مسلم ہیرو کی دنیا بھر میں پذیرائی

Express News

آسٹریلیا کے بونڈی بیچ پر حملہ کرنے والے حملہ آوروں کی شناخت ہوگئی

Express News

آسٹریلیا: نہتے شہری نے سڈنی بیچ پر فائرنگ کرنے والے دہشتگرد کی گن چھین لی، ویڈیووائرل

Express News

سرحدی تنازع شدت اختیار کر گیا، کمبوڈیا کا تھائی لینڈ سے ہر قسم کی آمد و رفت بند کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو