سڈنی فائرنگ واقعہ، امریکی صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ کی شدید مذمت

احمد نہایت قابلِ احترام ہے، جس کی جرات مندانہ کارروائی کے باعث کئی قیمتی جانیں بچ گئیں، امریکی صدر

ویب ڈیسک December 15, 2025
واشنگٹن:

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے انتہائی خوفناک حملہ قرار دیا ہے۔

وائٹ ہاؤس میں منعقدہ کرسمس کی تقریب سے خطاب کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ سڈنی کے علاقے بونڈائی بیچ پر لوگوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف سنگین جرم ہے۔

انہوں نے واضح کیا کہ مذہبی تہوار منانے والوں کو کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، لوگ بلا جھجک اور فخر کے ساتھ اپنے تہوار منائیں۔

صدر ٹرمپ نے واقعے کے دوران جان خطرے میں ڈال کر حملہ آور کو روکنے والے شخص کی غیر معمولی بہادری کو سراہتے ہوئے کہا کہ احمد نہایت قابلِ احترام ہے، جس کی جرات مندانہ کارروائی کے باعث کئی قیمتی جانیں بچ گئیں۔

اسی خطاب میں امریکی صدر نے شام میں پیش آنے والے ایک اور فائرنگ واقعے پر بھی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ شام میں امریکی فوجیوں پر حملہ شامی حکومت کی جانب سے نہیں بلکہ داعش نے کیا تھا۔

صدر ٹرمپ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اس حملے کے ذمہ داروں کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔

دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی سڈنی فائرنگ واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہود دشمنی کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ مارکو روبیو کے مطابق امریکا کی دعائیں اس المناک حملے کے متاثرین، یہودی کمیونٹی اور آسٹریلیا کے عوام کے ساتھ ہیں۔
