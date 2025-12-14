اشتہاری ملزمان کے خلاف چھاپے کے دوران فائرنگ سے سی سی ڈی کے افسر سمیت 4 اہلکار شدید زخمی

لیہ میں انتہائی مطلوب سرفہرست ملزم

سید مشرف شاہ December 14, 2025
پنجاب کے علاقے لیہ میں اشتہاری اور انتہائی مطلوب ملزمان کے خلاف آپریشن کے دوران فائرنگ سے سی سی ڈی کے افسر سمیت 4 اہلکار شدید زخمی ہوگئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سی سی ڈی مظفر گڑھ نے مطلوب اشتہاریوں کی گرفتاری کیلیے لیہ کے علاقے احسان پورہ میں کارروائی کی۔

اعلامیے کے مطابق انتہائی مطلوب اشتہاری اقرار حسین عرف اقراری بھلہ اور اسکے ساتھیوں کی گرفتاری کیلئے چھاپہ مارا گیا تھا۔ جو ضلع کا انتہائی مطلوب سرفہرست اشتہاری ہے۔

سی سی ڈی کے مطابق انتہائی مطلوب اشتہاریوں سے سی سی ڈی ٹیم کا مقابلہ کئی گھنٹے جاری رہا، جس کے دوران انسپکٹر محمد نواز اور 3 کانسٹیبل شدید زخمی ہوئے جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہوگئے۔

سی سی ڈی کے زخمی اہلکاروں کو کوٹ ادو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ابتدائی ہنگامی طبی امداد کے بعد زخمیوں کو نشتر اسپتال ملتان ریفر کر دیا گیا۔

ترجمان کے مطابق اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاع ملنے پر عوام کی بڑی تعداد خون کے عطیات دینے اسپتال پہنچے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سی سی ڈی کا پنجاب بھر میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔
