بھارت؛ قیمتی طوطے کو پکڑنے کی کوشش میں مالک کرنٹ لگنے سے ہلاک

لاکھوں مالیت کا پالتو طوطا اُڑ کر ہائی ٹینش وائر پر جا بیٹھا تھا

ویب ڈیسک December 13, 2025
بھارت میں اپنے قیمتی طوطے کو پکڑنے کی کوشش میں مالک خود اپنی ہی جان گنوا بیٹھا

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ بھارتی شہر بنگلور میں پیش آیا جہاں ایک گھر سے نہایت قیمتی طوطا اُڑ گیا تھا۔

طوطے کے مالک نے اس کا پیچھا کیا جو کہ قریبی کھمبے کے بجلی کی ہائی وولٹیج تاروں پر جا بیٹھا تھا اور کسی طور اترنے کو تیار نہیں تھا۔

اس موقع پر طوطے کے مالک 32 سالہ ارون کمار نے دیوار پر کھڑے ہوکر لوہے کی پائپ سے طوطے کو نیچے اتارنے کی کوشش کی۔

یہ کوشش اس وقت ہلاکت خیز ثابت ہوگئی جب لوہے کی راڈ بجلی کے تاروں سے ٹکرا گئی اور ارون کو کرنٹ کا شدید جھٹکا لگا۔

اردن دیوار سے نیچے گرگیا اور اس کے سر میں گہری چوٹ آئی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ علاقہ مکینوں نے انھیں فوری اسپتال منتقل کیا۔ ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کردی۔

 

 
