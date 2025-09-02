کراچی:
سندھ کے سینیئر وزیر شرجیل انعام میمن نے سیلاب کے خدشے کے پیش نظر کچے کے عوام سے اپنے رشتہ داروں یا حکومتی ریلیف کیمپس میں منتقل ہونے کی اپیل کر دی۔
اپنے بیان میں شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ملک بھر میں سیلاب نے گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب سمیت مختلف علاقوں میں شدید تباہ کاریاں مچائی ہیں، اب یہ ریلا صوبہ سندھ میں داخل ہونے والا ہے۔
ایک ویڈیو بیان میں شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ نے صورت حال سے نمٹنے کے لیے مکمل اقدامات کر رکھے ہیں اور وزیراعلیٰ سندھ کی خصوصی ہدایات پر تمام وزراء اور متعلقہ ادارے متحرک ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کچے کے عوام کے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے، اس لیے بروقت محفوظ مقامات پر منتقل ہونا ضروری ہے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔
شرجیل میمن نے واضح کیا کہ انتظامیہ آن گراؤنڈ موجود اور متحرک ہے اور عوام کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے، اگر لوگ اپنے رشتہ داروں یا ریلیف کیمپس میں منتقل ہونا چاہیں تو وہ بروقت اور باحفاظت جا سکتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر پانی پہنچ گیا تو عوام کو کشتیوں میں نکالنا پڑ سکتا ہے، جو کہ ایک بڑا چیلنج ہوگا اور اس دوران حادثات کا خدشہ بھی رہتا ہے۔
سندھ کے سینیئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ کی جانب سے عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ازخود محفوظ مقامات پر منتقل ہوجائیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔