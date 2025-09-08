لاہور ہائیکورٹ نے سینیٹ الیکشن پولنگ روکنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کرلیا

لاہور:
ہائیکورٹ نے سینیٹ الیکشن کی پولنگ روکنے سے متعلق درخواست پر دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کرلیا۔
جسٹس احمد ندیم ارشد نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چوہدری کی درخواست پر سماعت کی۔ اس دوران اعجاز چوہدری کے وکلا بیرسٹر تیمور ملک اور رانا مدثر عمر نے مؤقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے 28 جولائی کو اعجاز چوہدری کو ڈی نوٹیفائی کیا، تاہم چیئرمین سینیٹ کو ڈی نوٹیفکیشن کے لیے باضابطہ درخواست ارسال نہیں کی گئی۔
وکلا نے عدالت کو بتایا کہ پشاور ہائیکورٹ پہلے ہی شبلی فراز اور عمر ایوب کی درخواست پر سینیٹ الیکشن روکنے کا حکم دے چکی ہے۔
درخواست گزار کی جانب سے مؤقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے حالیہ سیلابی صورتحال کے باعث ملک بھر میں ضمنی انتخابات روک دیے ہیں، لیکن اسی صورتحال میں سینیٹ انتخابات کی پولنگ جاری رکھنا غیر مناسب ہے۔
عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ اعجاز چوہدری کی نشست پر سینیٹ الیکشن روکنے کا حکم دیا جائے۔ بعد ازاں عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کرلیا۔