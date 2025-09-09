گوادر: غیرقانونی ایران جانے کی کوشش کرنے والے 14 ملزمان گرفتار

کراچی:
ایف آئی اے کمپوزٹ سرکل گوادر کی چھاپہ مار کارروائیوں میں مجموعی طور پر 14 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا جس میں ایرانی شہری بھی شامل ہیں۔
گرفتار ملزمان میں 3 کا تعلق گوجرانوالہ سے، 3 کا تعلق منڈی بہاءالدین، 4 کا تعلق سانگھڑ اور 3 کا تعلق شیخوپورہ سے ہے۔
گرفتار 9 ملزمان نے غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے ایران جانے کی کوشش کی، ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان نے ایران سے غیر قانونی طور پر دیگر ممالک جانا تھا۔
ملزمان کو جیوانی سے گرفتار کیا گیا جبکہ غیر قانونی طور پر پاکستان داخل ہونے میں ملوث 5 ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا جن میں ایرانی شہری بھی شامل ہیں۔
ملزمان نے پی بی 250 گبد لینڈ روٹ کے ذریعے غیر قانونی پاکستان داخل ہونے کی کوشش کی ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔