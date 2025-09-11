جولی ایل ایل بی 3 کا شاندار ٹریلر ریلیز؛ مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

جولی ایل ایل بی تھری 19 ستمبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی

ویب ڈیسک September 11, 2025
facebook whatsup
3
کانپور میں جولی ایل ایل بی 3 کے ٹریلر لانچ کے موقع پر اکشے کمار، ارشد وارسی اور ساؤربھ شکلا کا منفرد انداز

بالی ووڈ کی سنجیدہ موضوع پر کامیاب ترین مزاحیہ فلم "جولی ایل ایل بی" کے تیسرے سیکوئل کے ٹریلر نے مداحوں اور فلم بینوں کی بے تابی میں اضافہ کردیا۔

فلم کا آفیشل ٹریلر کانپور اور میرٹھ میں ایک منعقد کردہ ایک شاندار تقریب میں ریلیز کیا گیا جس نے وائرل ہوتے ہی سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی۔

اس فلم کے تیسرے سیکوئل کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اکشے کمار اور ارشد وارثی ایک ساتھ کورٹ روم میں مد مقابل دکھائی دے رہے ہیں۔

ٹریلر کی ابتدا ایک معمولی مقدمے سے ہوتی ہے، مگر آہستہ آہستہ معاملہ سنگین اور دلچسپ رخ اختیار کر لیتا ہے۔

اکشے کمار ایک ہائی پروفائل وکیل کے روپ میں آتے ہیں، جن کا انداز پُراعتماد اور بولڈ ہے۔

دوسری جانب ارشد وارثی ہیں جو ہمیشہ کی طرح اپنے مزاحیہ اور دلکش اسلوب میں ایک غیر معروف اور چھوٹے وکیل کا کردار نبھاتے ہیں۔

دونوں کے درمیان مکالموں کی جاندار جھڑپیں ناظرین کو قہقہے لگانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔

فلم کی کہانی کا محور فارم ہاؤس رائٹس یعنی زرعی زمین کے تنازعات اور عام آدمی کے مسائل پر گھومتا ہے جسے سماجی طنز اور عدالتی ڈرامے کو ہنسی مذاق کے تڑکے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے تاکہ ناظرین کو ہنسانے کے ساتھ ساتھ سوچنے پر بھی مجبور کیا جا سکے۔

ٹریلر کی لانچنگ پر اکشے کمار نے مداحوں میں کانپور کی مشہور ٹھگّو کے لڈو تقسیم کیے اور نظم و ضبط قائم رکھنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔

لانچنگ ایونٹ میں اکشے کمار کنپوریا اسٹائل میں گمچھا گلے میں ڈالے نظر آئے جب کہ ارشد وارثی مکمل وکیل کے روپ میں پہنچے۔

اسٹار جج کے طور پر شہرت رکھنے والے سوربھ شکلا بھی اپنی مخصوص انداز میں اسٹیج پر جلوہ گر ہوئے۔

اکشے کمار نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ جولی مشرا کے کردار میں واپس آنا میرے لیے ایک خاص سفر ہے۔ اصل مزہ تب آئے گا جب یہ جولی، ارشد کے جولی تیاگی سے عدالت میں ٹکرائے گا۔

ارشد وارثی نے اپنے کردار پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جولی تیاگی میرا پہلا بڑا کردار تھا۔ اس بار جب یہ کردار واپس آیا ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پرانے دوست سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہو، لیکن اس بار اس دوست کا مقابلہ اکشے کے جولی مشرا سے ہے۔

جولی ایل ایل بی کے دونوں سیکوئل میں جج کا کردار یادگار بنانے والے سوربھ شکلا نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جج تریپاٹھی میرا سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا کردار ہے، لیکن اب عدالت میں دو جولی ہوں گے، اس لیے ہنگامہ اور ہنسی دونوں دگنی ہو جائیں گے۔

سبھاش کپور کی ہدایت کاری میں بننے والی جولی ایل ایل بی میں ہما قریشی، امریتا راؤ، سیما بسواس اور انو کپور بھی اہم کرداروں میں شامل ہیں۔ فلم 19 ستمبر 2025 کو سینما گھروں میں ریلیز ہوگی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ نعیمہ بٹ کو نماز کے بعد تصویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

اداکارہ نعیمہ بٹ کو نماز کے بعد تصویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

 Sep 11, 2025 04:09 PM |
وزن کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، سلینا گومز

وزن کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، سلینا گومز

Sep 11, 2025 03:26 PM |
گجروں کی وجہ سے ائیرپورٹ پر بھاری جرمانہ، اداکارہ کا ردعمل سامنے آگیا

گجروں کی وجہ سے ائیرپورٹ پر بھاری جرمانہ، اداکارہ کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 11, 2025 03:05 PM |

رائے

اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر

اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر

Sep 11, 2025 01:01 AM |
عیاری

عیاری

Sep 11, 2025 12:54 AM |
دہشت گردی کی وارداتوں کے خوفناک نتائج

دہشت گردی کی وارداتوں کے خوفناک نتائج

Sep 11, 2025 12:51 AM |

متعلقہ

Express News

کیا بڑی عمر کے لوگوں کو محبت نہیں ہوسکتی؛ اسماء عباس

Express News

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

Express News

کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

Express News

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

Express News

اداکارہ کاجل اگروال انتقال کر گئیں؟ افواہیں گرم

Express News

ٹک ٹاکر ثناء یوسف قتل کیس میں اہم پیشرفت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو