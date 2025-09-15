کھیل میں سیاست کو گھسیٹنا اصل روح کے منافی ہے، محسن نقوی کا بھارتی رویے پر سخت ردعمل

امید ہے اگلے میچز میں جیت کو تمام ٹیمیں خوش اسلوبی اور وقار کے ساتھ منائیں گی، چیئرمین پی سی بی

اسپورٹس ڈیسک September 15, 2025
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین اور ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) کے صدر محسن نقوی نے بھارت کی جانب سے اسپورٹس مین شپ کی خلاف ورزی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ’’ایکس‘‘ پر پیغام جاری کرتے ہوئے محسن نقوی نے لکھا کہ ’’کھیل میں سیاست کو گھسیٹنا اس کی اصل روح کے منافی اور افسوسناک ہے۔‘‘

چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ امید ہے اگلے میچز میں جیت کو تمام ٹیمیں خوش اسلوبی اور وقار کے ساتھ منائیں گی۔

واضح رہے کہ ایشیا کپ میں میچ کے اختتام پر بھارتی ٹیم نے قومی ٹیم کے کھلاڑیوں سے ہاتھ نہیں ملایا اور نہ ہی اختتامی تقریب میں شرکت کی جس پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینیجر نوید اکرم چیمہ نے بھارتی ٹیم کے غیر منساب رویے پر شدید احتجاج کیا۔

https://x.com/MohsinnaqviC42/status/1967324325570359514

انہوں نے میچ ریفری کے رویے پر بھی اعتراض کیا جو کپتانوں سے ٹاس کے دوران ہاتھ نہ ملانے کی درخواست کر رہے تھے۔

نوید اکرم چیمہ کا کہنا تھا کہ بھارتی کھلاڑیوں کا ہاتھ نہ ملانا اسپورٹس مین سپرٹ کے بالکل خلاف ہے اور یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لئے ایک چیلنج تھا۔

ان کا کہنا تھا کہ اس رویے پر پاکستانی ٹیم کا ردعمل فطری تھا کیونکہ یہ ایک واضح مثال تھی کہ کھیل کے میدان میں اور اس کے بعد بھی احترام اور ٹیم ورک کی اہمیت ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اختتامی تقریب میں پاکستانی کپتان سلمان علی آغا نے بھارتی رویے کے خلاف شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔

نوید اکرم چیمہ کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی عزت اور کھیل کی روح کو مقدم رکھنا ہے، اور اگر کسی ٹیم نے اس کا احترام نہ کیا، تو ردعمل ظاہر کرنا فطری بات ہے۔

پیڈ کوچ مائیک ہیسن نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستانی ٹیم کا ردعمل مکمل طور پر فطری تھا، کیونکہ کھیل میں احترام اور ایمانداری ضروری ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فلمسٹار خوشبو نے ارباز خان سے علیحدگی کی تصدیق کردی

فلمسٹار خوشبو نے ارباز خان سے علیحدگی کی تصدیق کردی

 Sep 15, 2025 03:53 PM |
سوشل میڈیا اسٹار احمد شاہ کے چھوٹے بھائی کے اچانک انتقال کی وجہ سامنے آگئی

سوشل میڈیا اسٹار احمد شاہ کے چھوٹے بھائی کے اچانک انتقال کی وجہ سامنے آگئی

 Sep 15, 2025 03:22 PM |
جیا بچن نے ریکھا کو گھر بلا کر واضح کردیا کہ ’اصل مسز بچن‘ کون ہے

جیا بچن نے ریکھا کو گھر بلا کر واضح کردیا کہ ’اصل مسز بچن‘ کون ہے

 Sep 15, 2025 02:58 PM |

رائے

اداریہ بوجھ یا ضرورت؟

اداریہ بوجھ یا ضرورت؟

Sep 15, 2025 02:00 AM |
حکمت عملی کو تبدیل ہونا چاہیے!

حکمت عملی کو تبدیل ہونا چاہیے!

Sep 15, 2025 01:58 AM |
کلاؤڈ برسٹ،انسانی زندگی کے لیے نئے خطرات

کلاؤڈ برسٹ،انسانی زندگی کے لیے نئے خطرات

Sep 15, 2025 01:57 AM |

متعلقہ

Express News

ٹی 20 ایشیا کپ کے اہم میچ میں پاکستان نے ڈاٹ بالز کھیلنے کا منفرد ریکارڈ بنا لیا

Express News

ایشیا کپ کے سب سے بڑے ٹاکرے میں پاک بھارت کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملایا

Express News

کرس گیل کو بھی پاک بھارت میچ کا شدت سے انتظار

Express News

ڈیوس کپ: پاکستان کو شکست، پیراگوئے نے ورلڈ گروپ ون کیلیے کوالیفائی کرلیا

Express News

دباؤ اور شورشرابے کو نظرانداز کریں، وسیم اکرم کا کھلاڑیوں کو مشورہ

Express News

ایشیا کپ: بھارت کیخلاف میچ کیلیے پاکستان کی پلیئنگ الیون کیا ہوگی؟ نام سامنے آگئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو