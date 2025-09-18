ایشیا کپ: پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹیں، رنز اور چھکے کس کے؟

پاکستان نے اگلے مرحلے میں رسائی حاصل کرلی تاہم کپتان سمیت، سابق کرکٹرز اور شائقین ٹیم کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں۔

اسپورٹس ڈیسک September 18, 2025
ایشیا کپ 2025 میں پاکستان ٹیم نے سپر فور مرحلے میں رسائی حاصل کرلی ہے۔

گروپ اے میں شامل پاکستان ٹیم نے عمان اور یو اے ای کے خلاف فتح حاصل کی جبکہ بھارت کے خلاف اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

پاکستان ٹیم نے اگلے مرحلے میں رسائی تو حاصل کرلی تاہم کپتان سمیت، سابق کرکٹرز اور شائقین بھی ٹیم کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں۔

پاکستان ٹیم کی کارکردگی اب تک ملی جلی اور حیران کن رہی ہے جس کی خاص بات اوپننگ بلے باز کا سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنا اور ٹیم کے اہم ترین بولر کا زیادہ چھکے لگانا ہے۔

اوپننگ بلے باز صائم ایوب تین میچز میں ایک بھی رن نہیں بناسکے ہیں تاہم وہ پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ چھ وکٹیں حاصل کرچکے ہیں اور مجموعی طور پر تیسرے نمبر پر ہیں۔

دوسری جانب ٹیم کے اہم ترین بولر شاہین آفریدی پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ چھکے لگانے والوں میں پہلے نمبر پر ہیں۔

انہوں نے تین میچز میں چھ چھکوں کی مدد سے 64 رنز اسکور کیے ہیں۔ ایونٹ میں اب تک صرف عظمت اللہ عمرزئی نے ان سے زیادہ (آٹھ) چھکے لگائے ہیں۔

پاکستان کی جانب سے فخر زمان 90 رنز بناکر سب سے کامیاب بلے باز ہیں جبکہ صاحبزادہ فرحان 74 رنز بناچکے ہیں۔
