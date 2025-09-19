کراچی میں آج موسم کیسا رہے گا؟ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی

کراچی:
محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم جزوی طور پر ابرآلود اور گرم مرطوب رہنے کا امکان ہے۔
شہریوں کو آج بھی کہیں کہیں بوندا باندی یا ہلکی پھوار کا سامنا ہو سکتا ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت شہر کا درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔
آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے، کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔
جنوب مغربی سمت سے ہوائیں 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔
ہوا میں نمی کا تناسب 82 فیصد ہے، جس کے باعث گرمی کے ساتھ ساتھ حبس کی کیفیت برقرار رہنے کی توقع ہے۔