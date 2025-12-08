چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج لاہور پہنچیں گے جس کے بعد گورنر ہاوس میں 3 روز کے لئے عوامی ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی گئی ہے۔
تفصیلات کے مطاق بلاول بھٹو زرداری اپنے قیام کے دوران لاہور سمیت پنجاب بھر کے رہنماوں سے ملاقات کریں گے۔ بلاول بھٹو کی جانب سے پنجاب کے مختلف اضلاع کی 63 تنظیموں کے عہدیداروں کے نوٹیفکیشن جاری کرنے کا امکان ہے۔
بلاول بھٹو زرداری لاہور تنظیم کے عہدیداروں کے بھی نوٹیفکیشن جاری کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی ممبران سے بھی ملاقات کریں گے اور پی ایس ایف اور پی وائی یو کے عہدیداروں سے بھی ملاقات کریں گے۔
پیپلز پارٹی وسطی و جنوبی پنجاب کے عہدیداروں کو لاہور پہنچنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقاتیں گورنر ہاوس میں ہونگی۔