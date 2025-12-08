چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں تقریب، گارڈ آف آنر پیش

تقریب میں چیف آف دی نیول سٹاف اور چیف آف ائیر سٹاف سمیت اعلیٰ  عسکری افسران بھی شریک  ہیں

جی ایچ کیو میں "چیف آف ڈیفنس فورسز کے اعزاز میں گارڈ آف آنر" کی تقریب منعقد ہوئی۔

آئی ایس پی ار کے مطابق جی ایچ کیو میں  پروقار تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نشان امتیاز (ملٹری)، ہلال جرات، چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز کو تینوں مسلح افواج کے دستے کی طرف سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔

تقریب  بطور پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات ہونے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر  کے اعزاز میں منعقد کی گئی۔

تقریب میں چیف آف دی نیول اسٹاف اور چیف آف ائیر اسٹاف سمیت اعلیٰ  عسکری افسران بھی شریک  تھے۔

اعزازی دستے کی جانب سے مہمان خصوصی کو جنرل سلامی پیش کی گئی، مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اعزازی دستے کا معائنہ کیا، پروقار تقریب میں اعلی فوجی افسران نے بھی شرکت کی۔

 
